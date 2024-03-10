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Владимир Шепелев отклонил предложения от двух испанских клубов, - СМИ
Выбрал более надежный вариант
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев мог перейти в испанский чемпионат, сообщает Футбол 24. По информации источника полузащитника предлагали двум клубам из Сегунды - Овьедо и Леганесу.
Соглашение могло состояться летом, при условии, что клубы квалифицируются в высший дивизион. Однако, Владимир решил остаться в "Динамо" и подписал с ними
Шепелев - воспитанник киевского клуба. В этом сезоне в 13 поединках 26-летний полузащитник отметился одним голом.
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