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Владимир Шепелев отклонил предложения от двух испанских клубов, - СМИ

Премьер-лига

Выбрал более надежный вариант

Владимир Шепелев отклонил предложения от двух испанских клубов, - СМИ

ФК "Динамо" / Автор невідомий

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Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Шепелев мог перейти в испанский чемпионат, сообщает Футбол 24. По информации источника полузащитника предлагали двум клубам из Сегунды - Овьедо и Леганесу.

Соглашение могло состояться летом, при условии, что клубы квалифицируются в высший дивизион. Однако, Владимир решил остаться в "Динамо" и подписал с ними новый контракт до 2025 года.

Шепелев - воспитанник киевского клуба. В этом сезоне в 13 поединках 26-летний полузащитник отметился одним голом.

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Динамо (Киев) Реал (Овьедо) Владимир Шепелев Леганес
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Источник:
football24.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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