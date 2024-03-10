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Кевин и Ротань - лучшие игрок и тренер 20-го тура

Премьер-лига

Журналисты и болельщики сделали выбор

Кевин и Ротань - лучшие игрок и тренер 20-го тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Кевин и Ротань признаны лучшим игроком и тренером 20-го тура, об этом сообщают пресс-службы УПЛ.

СМИ опросили спортивных журналистов, после этого сделали опрос и для болельщиков. Номинантов выбирали футбольные эксперты, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

Футбольные фанаты проголосовали за полузащитника "Шахтера" Кевина и главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня.

Кевин набрал 58% голосов в Instagram и 41% в Google Form. Ротань удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 32% в Google Form.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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