Кевин и Ротань - лучшие игрок и тренер 20-го тура

Кевин и Ротань признаны лучшим игроком и тренером 20-го тура, об этом сообщают пресс-службы УПЛ.

СМИ опросили спортивных журналистов, после этого сделали опрос и для болельщиков. Номинантов выбирали футбольные эксперты, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

Футбольные фанаты проголосовали за полузащитника "Шахтера" Кевина и главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня.

Кевин набрал 58% голосов в Instagram и 41% в Google Form. Ротань удостоился 44% голосов болельщиков в Instagram и 32% в Google Form.