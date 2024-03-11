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Динамо – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Динамо – Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

На стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского нас ожидает интересное и напряженное противостояние между "Динамо" и "Зарей". Команды сейчас находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но это не значит, что луганский коллектив не навяжет борьбу фаворита. К тому же, две предыдущие очные встречи выиграла именно "Заря".

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Поединок "Динамо" – "Заря" состоится во вторник, двенадцатого марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале 2+2.

Трансляция матча
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Трансляция матча Динамо - Заря
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Прямая трансляция будет доступна на YouTube канале FootballHub.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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