Владимир Шаран: Все надеялись на победу Динамо в Ровно, но у Вереса была мотивация

Мыслями о событиях 20-го тура в УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился один из авторитетных украинских специалистов, экс-наставник "Закарпатья", "Александрии", "Карпат" и "Миная" Владимир Шаран.

- Можно ли сказать, что у луганской "Зари", победившей "Минай" в два "сухих" мяча, наладилась игра и она постепенно все выше поднимается из нижней части турнирной таблицы?

– Да, безусловно. Я смотрел выездной матч луганчан с "Александрией", на котором присутствовал. Не могу сказать, что "Заря" очень понравилась, но это уже другая команда по сравнению с той, которая была в прошлом году. В том плане, что и физически она готова неплохо, и в несколько другой футбол играет. Луганчане стараются больше применять длинные передачи, переводы мяча с фланга на фланг – то есть на атаку играют неплохо. Да и более организованно действуют в обороне. Сыграть три весенних матча на "ноль" – это здорово. И в матче с "Минаем" луганчане подтвердили, что добывают очки не зря. Они обыграли соперника практически полностью, поэтому победу одержали вполне заслуженно.

- Ничья "Вереса" в Ровно в поединке с киевским "Динамо", пожалуй, является самой большой неожиданностью тура…

– Да, это действительно неожиданность. Все ожидали, что будет победа "Динамо", но играя в родных стенах, да еще с присутствием болельщиков, "Верес", конечно же, имел повышенную мотивацию. Ровенчане стремятся остаться в Премьер-лиге и поэтому пытались сделать все для того, чтобы достичь положительного результата. После завершения поединка мы видели, как радовались ровенские футболисты и руководители клуба вместе с тренером. Это была первая ничейная игра для молодого наставника Олега Шандрука, да еще с одним из наших грандов. Динамовцы же, забив мяч, подумали, что "Верес" можно легко обыграть. Однако ровенская команда все же своего добилась, сравнив счет в самой концовке матча с одиннадцатиметрового.

– По вашему мнению: пенальти был?

– Очень трудно сказать. Не могу утверждать точно, что это был одиннадцатиметровый. Есть VAR, есть арбитры – это в их компетенции. Мне не хотелось бы это комментировать.

– Похоже, что в игре "Днепра-1" наметился какой-то сбой, если команда уже во втором домашнем матче недосчитывается очков. Что по этому поводу думаете?

– Да. В "Днепре-1" если кто-то выпадает из состава, то очень трудно кем-то заменить. Ведь в этой команде много молодых игроков, находящихся на скамейке запасных. Но как бы то ни было, а стартовый состав в поединке с львовским "Рухом" был таким, что вроде бы ничто не предвещало проблем. Никто не говорил, что "Днепр-1" обязательно победит, ведь днепряне хорошо знали, против кого они играют. "Рух" – амбициозная команда, которая достаточно хорошо готова физически и уже с самого поединка прессингует, что она доказывала уже не в одном победном матче. Такая же игра, кстати, была и во встрече с коваливским "Колосом". Не забив мяч, очень тяжело играть против футболистов, сосредоточенных на обороне и имеющих хорошую "физику". "Днепру-1" в родных стенах было тяжело и в стартовом матче весенней части соревнований с "Минаем", да и с "Оболонью" тоже. Если можно было учитывать фактор сухих полей, то перед поединком с "Рухом" мы увидели, что полив газона на "Днепр Арене" работал и поле было позволяющим мячу двигаться быстрее. Но, к сожалению, "Днепр-1" пока не поражает своей игрой. Я считаю, что команда, ведущая борьбу за высокие места, должна показывать лучший футбол. Впрочем, "Рух" тоже достойный соперник, который способен даже побороться за место в первой четверке.

– В поединке между харьковским "Металлистом 1925" и черкасским ЛНЗ был зафиксирован ничейный счет 1:1. Как считаете, этот результат о чем больше свидетельствует – о выездном успехе команды Олега Дулуба, которая зимой солидно усилилась, или очередной ошибке харьковчан во главе с новым рулевым Виктором Скрипником?

– Оценивать работу тренеров я не стану, ведь это будет неправильно с моей стороны. Знаю по себе. Могу лишь предположить, что если бы ЛНЗ до матча сказать, что их команда сыграет вничью, то главный тренер, игроки и руководство были бы полностью удовлетворены таким результатом. Если говорить о самой игре, то ведя в счете 1:0, футболисты ЛНЗ, разумеется, думали о том, что можно получить максимум очков. Ведь три очка, которые удалось черкащанам набрать в матче с "Полисьем" в Житомире, думаю, были неожиданными. Поэтому ничья с харьковчанами гостей удовлетворила. Что касается "Металлиста 1925", то в первом тайме он выглядел неплохо, однако каких-то по-настоящему опасных моментов у чужих ворот было мало. После встречи "Заря" – "Минай", открывавшей 20-й тур, это была очередная игра, которую можно назвать скучной. Во втором тайме, правда, ЛНЗ добавил в игре и она выровнялась. Каждая из команд имела хорошие возможности для того, чтобы забить, но все ограничилось обменом ударами с "точки". Так что считаю, что результат 1:1 закономерен.

- Наверное, от Виктора Скрипника ждали иных результатов, чем одно очко в трех матчах…

– Понятно, что все надеялись на него. Однако не все так легко выходит, как все думают. Это мое мнение как тренера, и как человека, лично знающего Скрипника.

- Все, наверное, надеялись, что закаленный положительными результатами в играх с нашими грандами "Колос" сможет отобрать очки у донецкого "Шахтера", однако этого не произошло. Эта игра вас чем-то поразила или, может быть, удивила?

– Может и удивила. Я вообще-то знал, как коваливцы будут играть. "Шахтеру" трудно раскрывать такую ​​оборону, которая отличается насыщенной защитой соперника. Первый мяч "Колос" забил в начале матча, но потом я не увидел какой-либо контригры. Хотя надеялся увидеть, ведь у коваливской команды есть игроки, способные выходить из обороны в атаку через пас. Ибо много было длинных передач на нападающего "Колоса", литовского легионера Паулаускаса. Во втором тайме "Шахтер" еще прибавил и добился успеха. Считаю, что итоговый результат 3:2 закономерен. Донецкая команда мне понравилась. Как в игре с "Колосом", так и в предыдущей, с "Кривбассом". Хотя, честно говоря, от "Колоса" ожидал большего.

- В отчетном туре полтавская "Ворскла" одержала победу в Одессе, которая стала для полтавчан второй в весеннем отрезке чемпионата, одержанной под руководством нового рулевого Сергея Долганского. Многие считают, что в этом матче на стороне гостей было спортивное счастье. Согласны с этим?

– Если говорить о первой половине встречи, то в ней "Ворскла" выглядела лучше, острее. А что касается "Черноморца", то у него было очень много брака. Во втором же тайме одесситы прибавили и Штогрин мог забить ударом головой после скидки молодого полузащитника Присяжнюка. Игра несколько выровнялась и "Черноморец" по моментам выглядел получше. Но эпизод на 89-й минуте стал судьбоносным в матче. Все прекрасно понимают, что Бацула делал передачу и, видите - залетело.

- После очередной потери очков в домашнем матче житомирским "Полесьем" возникает вопрос: куда девался игровой пыл дебютанта элиты, которого даже относили к категории претендентов на медали?

– Кто-то может и относил, но не я. Да, понятно, что в зимний период у "Полесья" было кадровое усиление и все делалось для того, чтобы быть конкурентоспособными. Однако взять новых футболистов – это еще не значит, что они сразу же сыграют. Первые матчи показали (как с "Рухом", так и с ЛНЗ), что житомиряне выглядели лучше, чем в прошлом году. Это мое субъективное мнение. Если говорить об "Александрии", которая в прошлую субботу выиграла в Житомире 2:1, то где-то до 30-й минуты я "Полесья" не видел. Ведь александрийцы много прессинговали, грамотно организовывая игру. У них было большее желание победить, а не то, чтобы сыграть вничью. После перерыва, когда "Полесье" прибавило в игре, совершенно справедливо был назначен одиннадцатиметровый, который удалось реализовать. Было и еще несколько моментов, в которых "Полесье" давило – в частности, в концовке первого тайма и вскоре после одиннадцатиметрового, буквально пять минут. Но потом "Александрия" снова показала хороший прессинг и за счет Беляева забила столь важный эффектный второй мяч. Лидером же на футбольном поле и лучшим среди игроков обеих команд, считаю, был Ковалец.

- В заключительном матче 20-го тура "Кривбасс" с минимальным счетом 1:0 взял верх над киевской "Оболонью". Тяжелая победа криворожцев?

– Очень тяжелая. Я и не ожидал, что она будет легкой. Мне понравилась игра обеих команд. В ней было много борьбы, много агрессии. Да, конечно, возможно недостаточно было конструктива, но победы в таких матчах вырываются за счет характера, бойцовских качеств. Обе команды это и показали на футбольном поле. Более мастеровитым оказался "Кривбасс", у которого был не один голевой момент. Хотя и в "Оболони" были благоприятные возможности для взятия ворот – в частности, два у Вишневского, один – у Таранухи, а также еще у одного игрока. Игра была на встречных курсах, было много игры вперед, а меньше позиционной. О том, как действует "Оболонь", мне известно. Эта команда играет на двух нападающих, применяя прессинг и действуя жестко. Так что повторюсь: "Кривбассу" было очень тяжело. Но криворожцы молодцы, что победили. Они снова доказали, что характер у команды есть и она способна бороться за высокие места.

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