Вратарь Кривбасса: Очень круто, когда с трибуны доносятся слова поддержки

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о домашнем матче 20-го тура УПЛ против "Оболони" (1:0).

- Насколько было сложно, какие эмоции были на поле?

- Считаю, игра получилась неплохой. Все довольны, ведь победили в родных стенах. Было непросто, но благодаря нашим болельщикам команде было легче, мы чувствовали их поддержку.

- Игру можно разделить на два тайма. Первый - тяжелый, второй - лучше. В перерыве о чем был разговор?

- Тренеры внесли некоторые коррективы в нашу игру. Это удалось, ведь забили и могли отмечаться еще. Двигаемся дальше.

- Первый домашний матч после длительного перерыва с болельщиками. Какие ощущения?

- Во-первых, хочу их поздравить с тем, что нам дали разрешение их присутствия на матче. Мы рады, что они с нами. Это очень круто, когда с трибуны доносятся слова поддержки и нас гонят вперед. Это небольшой праздник для Кривого Рога, - сказал Клищук.