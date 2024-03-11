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Вратарь Кривбасса: Очень круто, когда с трибуны доносятся слова поддержки
Андрей Клищук - о домашней победе над "Оболонью"
Фото: fckryvbas.com
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о домашнем матче 20-го тура УПЛ против "Оболони" (1:0).
- Насколько было сложно, какие эмоции были на поле?
- Считаю, игра получилась неплохой. Все довольны, ведь победили в родных стенах. Было непросто, но благодаря нашим болельщикам команде было легче, мы чувствовали их поддержку.
- Игру можно разделить на два тайма. Первый - тяжелый, второй - лучше. В перерыве о чем был разговор?
- Тренеры внесли некоторые коррективы в нашу игру. Это удалось, ведь забили и могли отмечаться еще. Двигаемся дальше.
- Первый домашний матч после длительного перерыва с болельщиками. Какие ощущения?
- Во-первых, хочу их поздравить с тем, что нам дали разрешение их присутствия на матче. Мы рады, что они с нами. Это очень круто, когда с трибуны доносятся слова поддержки и нас гонят вперед. Это небольшой праздник для Кривого Рога, - сказал Клищук.
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