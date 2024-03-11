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Вратарь Кривбасса: Очень круто, когда с трибуны доносятся слова поддержки

Премьер-лига

Андрей Клищук - о домашней победе над "Оболонью"

Вратарь Кривбасса: Очень круто, когда с трибуны доносятся слова поддержки

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук рассказал о домашнем матче 20-го тура УПЛ против "Оболони" (1:0).

- Насколько было сложно, какие эмоции были на поле?

- Считаю, игра получилась неплохой. Все довольны, ведь победили в родных стенах. Было непросто, но благодаря нашим болельщикам команде было легче, мы чувствовали их поддержку.

- Игру можно разделить на два тайма. Первый - тяжелый, второй - лучше. В перерыве о чем был разговор?

- Тренеры внесли некоторые коррективы в нашу игру. Это удалось, ведь забили и могли отмечаться еще. Двигаемся дальше.

- Первый домашний матч после длительного перерыва с болельщиками. Какие ощущения?

- Во-первых, хочу их поздравить с тем, что нам дали разрешение их присутствия на матче. Мы рады, что они с нами. Это очень круто, когда с трибуны доносятся слова поддержки и нас гонят вперед. Это небольшой праздник для Кривого Рога, - сказал Клищук.

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Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Вarcelinius
11.03.2024 в 12:19
В окопах, Клищук, сейчас ещё круче.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
11.03.2024 в 12:19
В окопах, Клищук, сейчас ещё круче.
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Петруха
11.03.2024 в 12:06
Очень круто, когда с трибуны посылают тебя обратно в мать!
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