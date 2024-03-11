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Журналист: Интерес Жироны к Пихаленку, Тымчику и Кащуку - полная ерунда
Интерес к Пихаленку был, но это было давно и неправда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист и комментатор Михайил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке" опроверг информацию о том, что "
"У меня такое впечатление от этих слухов, что если кто-то из украинских футболистов должен уйти, то это только в "Жирону", которая принимает наших беженцев.
Я потратил несколько дней и получил от нескольких источников, близких к "Жироне" подтверждение, что это все полная ерунда.
Ни один из этих игроков не рассматривается на данный момент в "Жироне". Пихаленок действительно фигурировал в мидл-листе клуба, но это было давно и почти неправда, - сказал Спиваковский.
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