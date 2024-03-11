Журналист: Интерес Жироны к Пихаленку, Тымчику и Кащуку - полная ерунда

Журналист и комментатор Михайил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке" опроверг информацию о том, что " Жирона " якобы интересуется тремя украинскими футболистами из УПЛ, а именно Александром Тымчиком ("Динамо"), Александром Пихаленком ("Днепр-1") и Алексеем Кащуком ("Шахтер"), о чем в последнее время активно писали украинские СМИ.

"У меня такое впечатление от этих слухов, что если кто-то из украинских футболистов должен уйти, то это только в "Жирону", которая принимает наших беженцев.

Я потратил несколько дней и получил от нескольких источников, близких к "Жироне" подтверждение, что это все полная ерунда.

Ни один из этих игроков не рассматривается на данный момент в "Жироне". Пихаленок действительно фигурировал в мидл-листе клуба, но это было давно и почти неправда, - сказал Спиваковский.