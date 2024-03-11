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Журналист: Интерес Жироны к Пихаленку, Тымчику и Кащуку - полная ерунда

Премьер-лига
Обновлено

Интерес к Пихаленку был, но это было давно и неправда

Журналист: Интерес Жироны к Пихаленку, Тымчику и Кащуку - полная ерунда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист и комментатор Михайил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке" опроверг информацию о том, что "Жирона" якобы интересуется тремя украинскими футболистами из УПЛ, а именно Александром Тымчиком ("Динамо"), Александром Пихаленком ("Днепр-1") и Алексеем Кащуком ("Шахтер"), о чем в последнее время активно писали украинские СМИ.

"У меня такое впечатление от этих слухов, что если кто-то из украинских футболистов должен уйти, то это только в "Жирону", которая принимает наших беженцев.

Я потратил несколько дней и получил от нескольких источников, близких к "Жироне" подтверждение, что это все полная ерунда.

Ни один из этих игроков не рассматривается на данный момент в "Жироне". Пихаленок действительно фигурировал в мидл-листе клуба, но это было давно и почти неправда, - сказал Спиваковский.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок Александр Тымчик Жирона СК Днепр-1 Алексей Кащук
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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mr.Smith
11.03.2024 в 19:57
Супрягою цікавляться однозначно.
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Комментарии 3
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mr.Smith
11.03.2024 в 19:57
Супрягою цікавляться однозначно.
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C_Ballack (Днепр)
11.03.2024 в 19:51
Главный звездун футбольных новостей это спиваковский. Тупо придумывает новости чтоб себя пиарить.
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alex.belogubko (одесса)
11.03.2024 в 18:49
Жироне нужен Назарий РУСИН
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