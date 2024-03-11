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Долги по зарплате в Днепре-1 составляют три месяца, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Не только Заря у нас...

Долги по зарплате в Днепре-1 составляют три месяца, - СМИ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" испытывает определенные финансовые проблемы и также имеет долги перед игроками.

Как сообщает FootBoom, игроки еще не получили заработок за декабрь прошлого года и январь-февраль этого.

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Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что долги по зарплате в пару месяцев в "Днепре-1" - это почти нормальное явление.

После 20 туров команда занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 38 очков.

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1 голосов
Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djarik87 (Київська область)
11.03.2024 в 21:17
Скоро не буде і цієї команди
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2
0
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Комментарии 3
Djarik87 (Київська область)
11.03.2024 в 21:17
Скоро не буде і цієї команди
Ответить
2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.03.2024 в 21:16
Горєтояке
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1
0
Петруха
11.03.2024 в 21:13
Черныш! Прежде, чем публиковать всякий бред, проверяй факты, иначе превратишься в беляша!
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1
0

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