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Долги по зарплате в Днепре-1 составляют три месяца, - СМИ
Не только Заря у нас...
scdnipro1.com.ua
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Как сообщает FootBoom, игроки еще не получили заработок за декабрь прошлого года и январь-февраль этого.
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Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что долги по зарплате в пару месяцев в "Днепре-1" - это почти нормальное явление.
После 20 туров команда занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 38 очков.
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Источник:FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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Djarik87 (Київська область)
11.03.2024 в 21:17
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