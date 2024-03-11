Долги по зарплате в Днепре-1 составляют три месяца, - СМИ

" Днепр-1 " испытывает определенные финансовые проблемы и также имеет долги перед игроками.

Как сообщает FootBoom, игроки еще не получили заработок за декабрь прошлого года и январь-февраль этого.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что долги по зарплате в пару месяцев в "Днепре-1" - это почти нормальное явление.

После 20 туров команда занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 38 очков.