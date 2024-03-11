Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия отдала двух игроков в аренду в Первую лигу
Богдан Кобзарь и Родион Плакса вторую часть сезона проведут в Первой лиге
fco.com.ua
"Александрия" отдала двух своих игроков в аренду в клубы Первой лиги.
21-летний нападающий Богдан Кобзарь продолжит карьеру в хмельницком "Подолье". Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года.
22-летний хавбек Родион Плакса также отправился в Первую лигу, однако в другой клуб – ФСК "Мариуполь". Его аренда также рассчитана до конца сезона.
В первой половине сезона Богдан Кобзарь играл за перволиговый "Диназ", провел 10 матчей без результативных действий.
Плакса в текущем сезоне провел за "Александрию" 10 матчей, в которых забил 2 гола.
Популярное сейчас
- Президент Полесья подтвердил отставку Калитвинцева и представил его преемника
- Ребров перевел двух игроков из резервного списка в основной
- "Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море
- УПЛ. Верес - Динамо 1:1. Фантом Луческу, или фактор Бенито
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО