Александрия отдала двух игроков в аренду в Первую лигу

"Александрия" отдала двух своих игроков в аренду в клубы Первой лиги.

21-летний нападающий Богдан Кобзарь продолжит карьеру в хмельницком "Подолье". Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года.

22-летний хавбек Родион Плакса также отправился в Первую лигу, однако в другой клуб – ФСК "Мариуполь". Его аренда также рассчитана до конца сезона.

В первой половине сезона Богдан Кобзарь играл за перволиговый "Диназ", провел 10 матчей без результативных действий.

Плакса в текущем сезоне провел за "Александрию" 10 матчей, в которых забил 2 гола.