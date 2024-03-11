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Александрия отдала двух игроков в аренду в Первую лигу

Премьер-лига

Богдан Кобзарь и Родион Плакса вторую часть сезона проведут в Первой лиге

Александрия отдала двух игроков в аренду в Первую лигу

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" отдала двух своих игроков в аренду в клубы Первой лиги.

21-летний нападающий Богдан Кобзарь продолжит карьеру в хмельницком "Подолье". Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года.

22-летний хавбек Родион Плакса также отправился в Первую лигу, однако в другой клуб – ФСК "Мариуполь". Его аренда также рассчитана до конца сезона.

В первой половине сезона Богдан Кобзарь играл за перволиговый "Диназ", провел 10 матчей без результативных действий.

Плакса в текущем сезоне провел за "Александрию" 10 матчей, в которых забил 2 гола.

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ФК Александрия Подолье (Хмельницкий) ФСК Мариуполь Родион Плакса
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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