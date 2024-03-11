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Полесье заявило на УПЛ новичка из Венесуэлы
Хотя официально клуб еще не объявлял про подписание
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Официально клуб еще не представил новичка, который перешел из "Пуэрто-Кавельо", но его профиль уже появился на официальном сайте УПЛ.
По данным СМИ, житомирский клуб заплатил за игрока 1,2 млн долларов.
Фернандес – воспитанник "Пуэрто-Кавельо", в первую команду клуба перешел в 2020 году.
В текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Также он заигран за олимпийскую (U-23) сборную Венесуэлы.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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