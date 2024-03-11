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Полесье заявило на УПЛ новичка из Венесуэлы

Премьер-лига
Обновлено

Хотя официально клуб еще не объявлял про подписание

Полесье заявило на УПЛ новичка из Венесуэлы

Новина українською

олесье" заявило на УПЛ венесуэльского форварда Луифера Эрнандеса.

Официально клуб еще не представил новичка, который перешел из "Пуэрто-Кавельо", но его профиль уже появился на официальном сайте УПЛ.

По данным СМИ, житомирский клуб заплатил за игрока 1,2 млн долларов.

Фернандес – воспитанник "Пуэрто-Кавельо", в первую команду клуба перешел в 2020 году.

В текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Также он заигран за олимпийскую (U-23) сборную Венесуэлы.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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