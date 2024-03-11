Полесье заявило на УПЛ новичка из Венесуэлы

"П олесье " заявило на УПЛ венесуэльского форварда Луифера Эрнандеса.

Официально клуб еще не представил новичка, который перешел из "Пуэрто-Кавельо", но его профиль уже появился на официальном сайте УПЛ.

По данным СМИ, житомирский клуб заплатил за игрока 1,2 млн долларов.

Фернандес – воспитанник "Пуэрто-Кавельо", в первую команду клуба перешел в 2020 году.

В текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Также он заигран за олимпийскую (U-23) сборную Венесуэлы.