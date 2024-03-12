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Ворскла продлила контракт с опытным защитником
Андрей Бацула получил новый договор
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" объявила о продлении контракта с защитником Андреем Бацулой.
Новое трудовое соглашение было подписано по схеме 1+1.
32-летний Бацула выступает за полтавчан с января 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
"Я счастлив. Здесь рос как футболист. "Ворскла" Полтава – мой первый профессиональный клуб, поэтому мои эмоции сейчас, как и прежде, очень приятные.
В общей сложности я провел здесь более пяти лет. Скажу, что и моя семья очень довольна, потому что они тоже привыкли к Полтаве.
"Ворскла" – это характер, это особый коллективный дух. Надеюсь, мы будем прибавлять от матча к матчу, радуя наших болельщиков", - сказал Бацула.
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