Ворскла продлила контракт с опытным защитником

"Ворскла" объявила о продлении контракта с защитником Андреем Бацулой.

Новое трудовое соглашение было подписано по схеме 1+1.

32-летний Бацула выступает за полтавчан с января 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

"Я счастлив. Здесь рос как футболист. "Ворскла" Полтава – мой первый профессиональный клуб, поэтому мои эмоции сейчас, как и прежде, очень приятные.

В общей сложности я провел здесь более пяти лет. Скажу, что и моя семья очень довольна, потому что они тоже привыкли к Полтаве.

"Ворскла" – это характер, это особый коллективный дух. Надеюсь, мы будем прибавлять от матча к матчу, радуя наших болельщиков", - сказал Бацула.