Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛНЗ - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ - Днепр-1: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Во вторник, 12 марта состоится поединок 21-го тура, в котором "ЛНЗ" сыграет против "Днепра-1". Черкасский клуб с 24 очками занимает 9-е место в таблице УПЛ. Днепряне располагаются на 3-й строчке, набрав 38 пунктов.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 21-й тур
12 марта 2024. Ковалевка, "Колос"
"ЛНЗ" 13:00 "Днепр-1"
Арбитр - Александр Афанасьев
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Популярное сейчас
- "Никто не ожидал от него такого фантастического гола". В Англии оценили игру Мудрика против Ньюкасла
- АПЛ. Челси - Ньюкасл 3:2. Мудрик снова огорчает сорок
- Мудрик забил Ньюкаслу спустя 5 минут после выхода на замену. ВИДЕО
- Кривбасс догоняет Шахтер, Полесье снова проигрывает. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО