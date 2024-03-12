  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ - Днепр-1: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Во вторник, 12 марта состоится поединок 21-го тура, в котором "ЛНЗ" сыграет против "Днепра-1". Черкасский клуб с 24 очками занимает 9-е место в таблице УПЛ. Днепряне располагаются на 3-й строчке, набрав 38 пунктов.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур
12 марта 2024. Ковалевка, "Колос"

"ЛНЗ" 13:00 "Днепр-1"

Арбитр - Александр Афанасьев

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Динамо - Заря: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Заря дозаявила бразильского форварда
yellow-arrow
Шахтер - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости