ЛНЗ - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Во вторник, 12 марта состоится поединок 21-го тура, в котором "ЛНЗ" сыграет против "Днепра-1". Черкасский клуб с 24 очками занимает 9-е место в таблице УПЛ. Днепряне располагаются на 3-й строчке, набрав 38 пунктов.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур

12 марта 2024. Ковалевка, "Колос"

"ЛНЗ" 13:00 "Днепр-1"

Арбитр - Александр Афанасьев

Видеотрансляция – УПЛ-ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>