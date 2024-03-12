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ЛНЗ и Днепр-1 объявили стартовые составы на матч УПЛ
Начало - в 13:00
Фото: ФК ЛНЗ
Во вторник, 12 марта состоится матч 21-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ сыграет с "Днепром-1". Наставники обеих команд уже объявили стартовые составы на игру:
"ЛНЗ": Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари, Шестаков, Хобленко, Пасич,
Запасные: Кучеренко, Дубовый, Наумец, Тищенко, Олейник, Тарасенко, Стасюк, Норенков, Прядун.
"Днепр-1": Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Горбунов, Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Очеретько, Филиппов,
Запасные: Юрчук, Кинарейкин, Баденко, Мельниченко, Гаджиев, Кивинда.
Матч начнется в 13.00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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