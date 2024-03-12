Первый игрок в текущем чемпионате с двузначным числом забитых. Ванат оформил юбилейный гол в УПЛ

В эти минуты продолжается матч 21-го тура чемпионата Украины. "Динамо" в заснеженном Киеве принимает "Зарю". По состоянию на 80-ю минуту счет 1:0 в пользу "Динамо".

Гол киевлян забил нападающий Владислав Ванат. Это его десятый мяч в текущем чемпионате. Таким образом, он стал первым игроком текущего чемпионата, который достиг двузначного количества забитых голов.

Ближайшие преследователи Ваната в списке бомбардиров – Александр Филиппов с восемью точными ударами, Виталий Буяльский, Андрей Штогрин и Олег Кожушко с семью взятиями ворот.