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Первый игрок в текущем чемпионате с двузначным числом забитых. Ванат оформил юбилейный гол в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

В ворота Зари

Первый игрок в текущем чемпионате с двузначным числом забитых. Ванат оформил юбилейный гол в УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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В эти минуты продолжается матч 21-го тура чемпионата Украины. "Динамо" в заснеженном Киеве принимает "Зарю". По состоянию на 80-ю минуту счет 1:0 в пользу "Динамо".

Гол киевлян забил нападающий Владислав Ванат. Это его десятый мяч в текущем чемпионате. Таким образом, он стал первым игроком текущего чемпионата, который достиг двузначного количества забитых голов.

Ближайшие преследователи Ваната в списке бомбардиров – Александр Филиппов с восемью точными ударами, Виталий Буяльский, Андрей Штогрин и Олег Кожушко с семью взятиями ворот.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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