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Первый игрок в текущем чемпионате с двузначным числом забитых. Ванат оформил юбилейный гол в УПЛ
В ворота Зари
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В эти минуты продолжается матч 21-го тура чемпионата Украины. "Динамо" в заснеженном Киеве принимает "Зарю". По состоянию на 80-ю минуту счет 1:0 в пользу "Динамо".
Гол киевлян забил нападающий Владислав Ванат. Это его десятый мяч в текущем чемпионате. Таким образом, он стал первым игроком текущего чемпионата, который достиг двузначного количества забитых голов.
Ближайшие преследователи Ваната в списке бомбардиров – Александр Филиппов с восемью точными ударами, Виталий Буяльский, Андрей Штогрин и Олег Кожушко с семью взятиями ворот.
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