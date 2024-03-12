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Аренда, молодежь и вопросы по матчу. Бартулович так ничего и не сказал о возможном конфликте в Заре
В Заре отнекиваются от конфликта игроков с руководством
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал
Напомним, что на неделе была информация, что некоторые игроки луганчан угрожали бойкотировать игры команды из-за серьезных долгов клуба по зарплате.
– Поздравляю "Динамо" с заслуженной победой. Наши ребята молодцы. Сегодня у нас получился подобный экспериментальный состав. Сыграли хорошо.
– В чем эта экспериментальность заключалась? Где все украинцы основного состава?
– Пожалуйста, вопросы по матчу.
– Это же по матчу, потому что сразу четверо молодых футболистов появились против "Динамо". Это довольно редкий случай.
– Есть разные причины. Некоторые игроки у "Динамо" арендованы. Такой состав получился у нас. Молодцы, сыграли молодые ребята, которые дебютировали.
– Герреро был в заявке, но на скамейке для запасных его не нашли.
– Перед отъездом плохо чувствовал себя.
– На дальнейшие матчи "Зари" насколько вероятно, что вернутся украинцы для игры в оптимальном составе?
– Не могу ничего сказать. Наверное, у нас будет больше вариантов для ротации состава.
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