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Аренда, молодежь и вопросы по матчу. Бартулович так ничего и не сказал о возможном конфликте в Заре

Премьер-лига

В Заре отнекиваются от конфликта игроков с руководством

Аренда, молодежь и вопросы по матчу. Бартулович так ничего и не сказал о возможном конфликте в Заре

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал матч 21-го тура УПЛ с "Динамо" (0:2), но так и не назвал конкретные причины отсутствия основных украинских игроков команды в поединке.

Напомним, что на неделе была информация, что некоторые игроки луганчан угрожали бойкотировать игры команды из-за серьезных долгов клуба по зарплате.

– Поздравляю "Динамо" с заслуженной победой. Наши ребята молодцы. Сегодня у нас получился подобный экспериментальный состав. Сыграли хорошо.

– В чем эта экспериментальность заключалась? Где все украинцы основного состава?

– Пожалуйста, вопросы по матчу.

– Это же по матчу, потому что сразу четверо молодых футболистов появились против "Динамо". Это довольно редкий случай.

– Есть разные причины. Некоторые игроки у "Динамо" арендованы. Такой состав получился у нас. Молодцы, сыграли молодые ребята, которые дебютировали.

– Герреро был в заявке, но на скамейке для запасных его не нашли.

– Перед отъездом плохо чувствовал себя.

– На дальнейшие матчи "Зари" насколько вероятно, что вернутся украинцы для игры в оптимальном составе?

– Не могу ничего сказать. Наверное, у нас будет больше вариантов для ротации состава.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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