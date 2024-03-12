Аренда, молодежь и вопросы по матчу. Бартулович так ничего и не сказал о возможном конфликте в Заре

Тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал матч 21-го тура УПЛ с "Динамо" (0:2) , но так и не назвал конкретные причины отсутствия основных украинских игроков команды в поединке.

Напомним, что на неделе была информация, что некоторые игроки луганчан угрожали бойкотировать игры команды из-за серьезных долгов клуба по зарплате.

– Поздравляю "Динамо" с заслуженной победой. Наши ребята молодцы. Сегодня у нас получился подобный экспериментальный состав. Сыграли хорошо.

– В чем эта экспериментальность заключалась? Где все украинцы основного состава?

– Пожалуйста, вопросы по матчу.

– Это же по матчу, потому что сразу четверо молодых футболистов появились против "Динамо". Это довольно редкий случай.

– Есть разные причины. Некоторые игроки у "Динамо" арендованы. Такой состав получился у нас. Молодцы, сыграли молодые ребята, которые дебютировали.

– Герреро был в заявке, но на скамейке для запасных его не нашли.

– Перед отъездом плохо чувствовал себя.

– На дальнейшие матчи "Зари" насколько вероятно, что вернутся украинцы для игры в оптимальном составе?

– Не могу ничего сказать. Наверное, у нас будет больше вариантов для ротации состава.