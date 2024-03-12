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Пушич – после победы над Минаем: Мы боролись за первое место - и теперь мы на первом месте
Какие были вопросы и ответы от тренера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Марино Пушич, главный тренер донецкого "Шахтера", посетил пресс-конференцию после матча с "Минаем", в котором "горняки" одержали победу со счетом 2:0, и ответил на несколько вопросов журналистов.
– Господин Марино, с победой! Скажите, почему вы сделали только три замены в течение матча?
– Интересно, что люди постоянно спрашивают о заменах. Так решил, потому что подумал, что на тот момент команда нуждалась в новой энергии и других игроках, логичным было добавить свежей энергии, другие игроки были также частью тактики. Другие футболисты – это другие движения, возможно, они могут создать больше моментов в других зонах, в этом причина. И я считаю, что они все неплохо вошли в игру, что хорошо.
– Все ли удалось реализовать из того, что планировали?
– Да, за исключением того, что хотели забить больше голов. Мы должны больше забивать, ведь создали немало моментов. Считаю, что начали игру фантастически, вышли очень сфокусированными и организованными, много атаковали. Возможно, реализация – это единственное, на что я могу жаловаться, но я не делаю этого, потому что это футбол и ты не можешь всегда реализовывать все свои шансы. Поэтому, наверное, это единственное – мы должны забивать больше голов. Но план на матч мои футболисты выполнили очень хорошо и заслуживают комплиментов за сегодняшнюю игру.
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– Вопрос относительно Дмитрия Чигринского. Его нет в заявке команды на второй круг. Как вы считаете, это существенная потеря для команды, ведь он опытный игрок?
– Скажу честно, я не ожидал такого вопроса, потому что Чигринский отсутствовал уже длительный период из-за травмы, а потом он не мог вернуться в межсезонье. Но я могу вам кое-что сказать о нем: он очень хороший человек, замечательный игрок с невероятной карьерой, - и мы все должны это уважать. И я очень его уважаю, потому что все время, пока он был не травмирован и играл, и тренировался с нами, он всегда был с командой. Фантастический командный игрок.
– Впереди нас ждет пауза на матчи сборных. Как вы оцениваете этот первый отрезок весенней части сезона и какие планы на следующие две недели?
– Для нас очень важно побеждать во многих матчах подряд, и мы это сейчас делаем. И, как я вижу из наших последних двух игр до зимнего перерыва, это шесть подряд побед в чемпионате, что очень хорошо и очень важно. Мы достигли прогресса во время межсезонья, очень тяжело работали, и я очень этим доволен. И конечно, как и каждая команда, нам есть еще над чем работать и становиться еще лучше. Мы боролись за первое место – и теперь мы на первом месте. Люди часто говорят, что легче туда попасть, чем остаться на этой ступеньке. Поэтому это еще не финиш.
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