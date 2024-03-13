Василий Кравец: Если бы не было войны — я бы дальше себе в Испании бродил по командам

Защитник "Полесья" Василий Кравец вспомнил о своем испанском периоде в карьере, когда он играл за "Леганес".

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- Ты в Испании провел достаточно много времени и в принципе футболисты, если уезжают за границу, то пытаются там остаться, но почему ты вернулся?

- Наступила война, полномасштабное вторжение и здесь все мои родные, все те, кого я знаю, за свою жизнь с кем познакомился, все остались здесь, никто не уезжает. А я там один сижу, да еще мама с братом не хотели ко мне выезжать. Если вы ко мне не едете, я еду к вам и все.

- В тот момент ты где играл?

- У меня был контракт с "Леганесом", они готовы были меня оставлять. Если бы не было войны — я бы дальше себе в Испании бродил по командам, искал свою.

- Ты не пожалел об этом решении – вернуться в Украину? Был бы в Испании, прогрессировал бы, в Примере играл.

- Может бы и играл, но это уже не знает никто.

- Что тебе дало то, что ты вернулся?

- Во-первых, помогаю стране за счет налогов, это финансовая помощь армии, здесь лучше и легче это сделать. За границей тоже это можно было бы делать, но это донать. Здесь какой-нибудь сбор — ты потом звонишь тому человеку: собрали? Говорит: нет. Я говорю сколько не хватает – столько-то. Я говорю: давай я брошу и все. Вот так. А в Испании, во-вторых, тяжело с переводами со всеми. Иногда карты не дают сбросить.

- Очень ценна, честно говоря, твоя позиция. То, что ты вернулся в Украину из-за войны. Скажи, а ты, в принципе, если отвлечься, хотел бы еще поиграть за границей?

- Нет, уже после того, как вернулся в Украину, не хочется заграницу. У меня были варианты зимой вот в Испанию поехать и в Бельгию, но нет желания.