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Шахтер заполнит паузу на матчи сборных спаррингом с Карпатами

Премьер-лига
Обновлено

Матч состоится 15 марта

Шахтер заполнит паузу на матчи сборных спаррингом с Карпатами

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" заполнит паузу на матчи сборных товарищеским поединком с "Карпатами".

Игра состоится в пятницу, 15 марта, на стадионе "Украина" и начнется в 14:00.

Видеотрансляция будет доступна на Youtube-канале "горняков".

Напомним, что "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" провели свои матчи 21-го утра УПЛ среди недели, после чего сборники команд отправились в расположение национальной сборной Украины, которая 13 марта отправилась на сбор в Испанию.

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Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
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Источник:
Tелеграм-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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