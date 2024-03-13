Шахтер заполнит паузу на матчи сборных спаррингом с Карпатами

" Шахтер " заполнит паузу на матчи сборных товарищеским поединком с "Карпатами".

Игра состоится в пятницу, 15 марта, на стадионе "Украина" и начнется в 14:00.

Видеотрансляция будет доступна на Youtube-канале "горняков".

Напомним, что "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" провели свои матчи 21-го утра УПЛ среди недели, после чего сборники команд отправились в расположение национальной сборной Украины, которая 13 марта отправилась на сбор в Испанию.