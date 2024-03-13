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Шахтер заполнит паузу на матчи сборных спаррингом с Карпатами
Матч состоится 15 марта
shakhtar.com
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Игра состоится в пятницу, 15 марта, на стадионе "Украина" и начнется в 14:00.
Видеотрансляция будет доступна на Youtube-канале "горняков".
Напомним, что "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" провели свои матчи 21-го утра УПЛ среди недели, после чего сборники команд отправились в расположение национальной сборной Украины, которая 13 марта отправилась на сбор в Испанию.
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Источник:Tелеграм-канал Шахтаря
Опубликовал: Михаил Черныш
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