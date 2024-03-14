Пономарев: Металлист 1925 изменился за эту зиму и мы готовимся к сложной игре

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу против "Металлиста 1925".

"После побед всегда позитивный настрой, но нужно как можно быстрее об этом забывать и правильно настроиться на следующий поединок. Для "Руха" каждый матч важен, ведь это - показатель нашего развития. Кроме того, необходимо получать положительный результат.

Виктор Скрипник - качественный специалист, ведь он один из лучших тренеров в украинском футболе и возглавил амбициозную команду, которая ставит перед собой высокие цели. В "Металлисте 1925" хватает сильных игроков. Также команда усилилась зимой, ведь те же Денис Гармаш и Владлен Юрченко - опытные футболисты, которые помогут харьковчанам стать еще сильнее. "Рух" готовится к сложной игре.

Игру в первом круге против "Металлиста 1925", когда мы сыграли с ними вничью, нельзя сравнивать с предстоящим матчем, потому что сейчас это совсем другая команда. В частности, изменился тренерский штаб и команда играет в другой футбол и постепенно меняет схему. Сейчас мы анализируем игру нашего соперника, исходя из увиденного в последних матчах.