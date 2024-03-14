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Пономарев: Металлист 1925 изменился за эту зиму и мы готовимся к сложной игре

Премьер-лига

Матч состоится 16 марта

Пономарев: Металлист 1925 изменился за эту зиму и мы готовимся к сложной игре

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу против "Металлиста 1925".

"После побед всегда позитивный настрой, но нужно как можно быстрее об этом забывать и правильно настроиться на следующий поединок. Для "Руха" каждый матч важен, ведь это - показатель нашего развития. Кроме того, необходимо получать положительный результат.

Виктор Скрипник - качественный специалист, ведь он один из лучших тренеров в украинском футболе и возглавил амбициозную команду, которая ставит перед собой высокие цели. В "Металлисте 1925" хватает сильных игроков. Также команда усилилась зимой, ведь те же Денис Гармаш и Владлен Юрченко - опытные футболисты, которые помогут харьковчанам стать еще сильнее. "Рух" готовится к сложной игре.

Игру в первом круге против "Металлиста 1925", когда мы сыграли с ними вничью, нельзя сравнивать с предстоящим матчем, потому что сейчас это совсем другая команда. В частности, изменился тренерский штаб и команда играет в другой футбол и постепенно меняет схему. Сейчас мы анализируем игру нашего соперника, исходя из увиденного в последних матчах.

Относительно того, что с первой командой "Руха" тренировались несколько молодых игроков из команды U-19, то мы продолжим привлекать к процессу наших юниоров. С основой будут работать футболисты "Руха" U-19, "Руха-2" и воспитанники Академии - это тот вектор на развитие наших игроков, который выбрал клуб. Конечно, они еще играют на юношеском уровне, который отличается от наших требований, потому что взрослый футбол имеет большие и серьезные нагрузки.

Но ребята имеют хороший потенциал и будут прогрессировать. У нас не должно быть ситуации, что кто-то из игроков выпал из-за травмы или дисквалификации и является незаменимым. Поэтому мы подбираем футболистов, которые могли бы заменить друг друга. Это также важно для конкуренции, чтобы молодой игрок рос в футбольном плане и мог бороться за место в составе", - сказал Пономарев.

Матч "Металлист 1925" - "Рух" состоится 16 марта и начнется в 13:00.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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