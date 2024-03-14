Бывший хавбек Полесья может перейти в Днепр-1 - Источник

Полузащитник Владислав Огиря, ранее покинувший "Полесье", может продолжить карьеру в другом клубе УПЛ, сообщает Footboom.

Согласно данным источника, в его услугах заинтересован "Днепр-1", который после отъезда легионеров испытывает большие кадровые проблемы.

Огиря защищал цвета житомирского клуба с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

33-летний опорный хавбек также известен по выступлениям за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", казахстанский "Иртыш" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает опытного игрока в 200 тысяч евро.