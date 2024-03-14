  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бывший хавбек Полесья может перейти в Днепр-1 - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший хавбек Полесья может перейти в Днепр-1 - Источник

Премьер-лига

Ныне он - свободный агент

Бывший хавбек Полесья может перейти в Днепр-1 - Источник

Фото: ФК Полесье

Новина українською

Полузащитник Владислав Огиря, ранее покинувший "Полесье", может продолжить карьеру в другом клубе УПЛ, сообщает Footboom.

Согласно данным источника, в его услугах заинтересован "Днепр-1", который после отъезда легионеров испытывает большие кадровые проблемы.

Огиря защищал цвета житомирского клуба с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

33-летний опорный хавбек также известен по выступлениям за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", казахстанский "Иртыш" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает опытного игрока в 200 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Рух подтвердил, что Климчук выбыл до конца сезона: известны детали травмы
yellow-arrow
Экс-тренер Шахтера отказался от должности директора академии Полесья
yellow-arrow
Еще один капитан Руха выбыл до конца сезона - СМИ
Владислав Огиря СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Footboom
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости