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Бывший хавбек Полесья может перейти в Днепр-1 - Источник
Ныне он - свободный агент
Фото: ФК Полесье
Полузащитник Владислав Огиря, ранее покинувший "Полесье", может продолжить карьеру в другом клубе УПЛ, сообщает Footboom.
Согласно данным источника, в его услугах заинтересован "Днепр-1", который после отъезда легионеров испытывает большие кадровые проблемы.
Огиря защищал цвета житомирского клуба с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
33-летний опорный хавбек также известен по выступлениям за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", казахстанский "Иртыш" и "Десну". Портал Transfermarkt оценивает опытного игрока в 200 тысяч евро.
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