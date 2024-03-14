Огиря может продолжить карьеру в Днепре-1

33-летний полузащитник Владислав Огиря, который не так давно покинул "Полесье", может продолжить карьеру в " Днепре-1 ", сообщает Footboom.

Сейчас Огиря, который на прошлой неделе покинул "Полесье", находится в статусе свободного агента.

Отмечается, что "Днепр-1", который сейчас испытывает серьезные кадровые проблемы, видит в опытном хавбеке игрока, который может усилить днепровскую команду.

Огиря присоединился к "волкам" летом 2021 года. Всего он провел 44 матча за житомирский клуб и внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.

Ранее футболист также выступал за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", "Десну" и казахстанский "Иртыш".