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Огиря может продолжить карьеру в Днепре-1

Премьер-лига

Днепряне сейчас испытывают серьезные кадровые проблемы

Огиря может продолжить карьеру в Днепре-1

instagram.com/fcpolissya

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33-летний полузащитник Владислав Огиря, который не так давно покинул "Полесье", может продолжить карьеру в "Днепре-1", сообщает Footboom.

Сейчас Огиря, который на прошлой неделе покинул "Полесье", находится в статусе свободного агента.

Отмечается, что "Днепр-1", который сейчас испытывает серьезные кадровые проблемы, видит в опытном хавбеке игрока, который может усилить днепровскую команду.

Огиря присоединился к "волкам" летом 2021 года. Всего он провел 44 матча за житомирский клуб и внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.

Ранее футболист также выступал за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", "Десну" и казахстанский "Иртыш".

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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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