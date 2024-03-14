Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Огиря может продолжить карьеру в Днепре-1
Днепряне сейчас испытывают серьезные кадровые проблемы
instagram.com/fcpolissya
33-летний полузащитник Владислав Огиря, который не так давно покинул "Полесье", может продолжить карьеру в "
Сейчас Огиря, который на прошлой неделе покинул "Полесье", находится в статусе свободного агента.
Отмечается, что "Днепр-1", который сейчас испытывает серьезные кадровые проблемы, видит в опытном хавбеке игрока, который может усилить днепровскую команду.
Огиря присоединился к "волкам" летом 2021 года. Всего он провел 44 матча за житомирский клуб и внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.
Ранее футболист также выступал за "Зарю", "Арсенал" (Белая Церковь), "Олимпик", "Александрию", "Десну" и казахстанский "Иртыш".
Популярное сейчас
- Черноморец сделал заявление по поводу невернувшегося тренера из-за границы
- "Не промажь 11-метровый!" Сборная Украины отправилась на решающие матчи отбора на Евро-2024
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - СМИ
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО