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Тилль получил вызов в сборную Люксембурга, из-за чего пропустит матч ЛНЗ с Минаем
Дебют хавбека в составе черкасской команде снова откладывается
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Новичок
Отмечается, что футболист пропустит перенесенный матч 17-го тура УПЛ против "Миная", который состоится 23 марта.
Напомним, что ЛНЗ подписал хавбека этой зимой, однако Олтвье пока что не дебютировал за команду из-за травмы.
21 марта сборная Люксембурга в 1/2 финала плей-офф за выход на Евро сыграет с Грузией. В случае успеха в финале команда будет играть с Грецией или Казахстаном.
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