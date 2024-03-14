Тилль получил вызов в сборную Люксембурга, из-за чего пропустит матч ЛНЗ с Минаем

Новичок ЛНЗ Оливье Тилль получил вызов в сборную Люксембурга, сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Отмечается, что футболист пропустит перенесенный матч 17-го тура УПЛ против "Миная", который состоится 23 марта.

Напомним, что ЛНЗ подписал хавбека этой зимой, однако Олтвье пока что не дебютировал за команду из-за травмы.

21 марта сборная Люксембурга в 1/2 финала плей-офф за выход на Евро сыграет с Грузией. В случае успеха в финале команда будет играть с Грецией или Казахстаном.