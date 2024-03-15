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Карпаты и Шахтер объявили составы на товарищеский матч
Начало - в 14:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В пятницу, 15 марта, донецкий "Шахтер" проведет контрольный матч с представителем Первой лиги - львовскими "Карпатами". Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на игру:
"Карпаты": Кожухар, Сакив, Бабогло, Векляк, Полегенько, Костенко, Чех, Чачуа, Джаред, Хромей, Игор Невес,
Запасные: Картушов, Тлумак, Шах, Сидун.
"Шахтер": Рудько, Траоре, Крыськив, Гочолеишвили, Келси, Бондаренко, Педриньо, Цуканов, Мироши, Назарина, Невертон,
Запасные: Барченко, Твардовский, Азаров, Дрозд, Удод, Лосенко, Ющенко, Бундаш, Кевин.
Спарринг начнется в 14:00.
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