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Карпаты и Шахтер объявили составы на товарищеский матч

Премьер-лига
Обновлено

Начало - в 14:00

Карпаты и Шахтер объявили составы на товарищеский матч

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В пятницу, 15 марта, донецкий "Шахтер" проведет контрольный матч с представителем Первой лиги - львовскими "Карпатами". Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами на игру:

"Карпаты": Кожухар, Сакив, Бабогло, Векляк, Полегенько, Костенко, Чех, Чачуа, Джаред, Хромей, Игор Невес,

Запасные: Картушов, Тлумак, Шах, Сидун.

"Шахтер": Рудько, Траоре, Крыськив, Гочолеишвили, Келси, Бондаренко, Педриньо, Цуканов, Мироши, Назарина, Невертон,

Запасные: Барченко, Твардовский, Азаров, Дрозд, Удод, Лосенко, Ющенко, Бундаш, Кевин.

Спарринг начнется в 14:00.

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Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
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1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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adrenalin4ik (Kyiv)
15.03.2024 в 14:21
Келсі і в основі і в запасі?
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Комментарии 3
adrenalin4ik (Kyiv)
15.03.2024 в 14:21
Келсі і в основі і в запасі?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.03.2024 в 14:40
ещё и воротах))
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0
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avatar
жажа_the_best (Харьков)
15.03.2024 в 14:00
Легкая победа Маркевича 3-0!
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