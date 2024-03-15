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Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн товарищеский матч
Фото: ФК Карпати Львів
"Шахтер" заполнит паузу на матчи сборных товарищеским поединком с "Карпатами". Спарринг состоится сегодня, 15 марта на стадионе "Украина".
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00. Посмотреть контрольный поединок можно будет на YouTube-канале "Шахтера" и "Карпат".
Товарищеский матч, 15 марта 2024 год
"Карпаты" - "Шахтер" 14:00
Трансляция - YouTube-канал "Шахтера", "Карпат"
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Источник:YouTube
Опубликовал: Алина Ерофеева
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