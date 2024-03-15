  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский центрбек Шахтера подписал полноценный контракт с Интернасьоналем, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский центрбек Шахтера подписал полноценный контракт с Интернасьоналем, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Контракт Витао с Шахтером истекает летом этого года

Бразильский центрбек Шахтера подписал полноценный контракт с Интернасьоналем, - СМИ

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Витао, который после начала полномасштабной войны отправился в аренду в "Интернасьонал", ближайшим летом станет полноценным игроком бразильского клуба.

Действующий контракт Витао с "Шахтером" рассчитан до 30 июня, а это значит, что уже сейчас игрок может подписывать предварительное соглашение с другим клубом, что и сделал футболист.

Как пишут бразильские СМИ, контракт Витао с "Интернасьоналом" уже подписан, хотя стороны пока что этого не подтверждают, ожидая летнего трансферного окна.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отмечается, что Витао имел ряд других предложений, в частности, из Испании, но решил остаться в "Интернасьонале", где его все более чем устраивает.

Напомним, что "Шахтер" купил игрока в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро из "Палмейраса".

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 марта 2024
yellow-arrow
Маркевич - о спарринге с Шахтером: У горняков и без сборников хватает звезд
yellow-arrow
Александрия отрывается от зоны вылета, Динамо и Шахтер побеждают. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Витао
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Correio do Povo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
15.03.2024 в 20:09
Цілий рік писали, як він подобається Анчелотті..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
download1 (huyersk)
15.03.2024 в 20:09
Цілий рік писали, як він подобається Анчелотті..
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости