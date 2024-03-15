Бразильский центрбек Шахтера подписал полноценный контракт с Интернасьоналем, - СМИ

Центральный защитник " Шахтера " Витао, который после начала полномасштабной войны отправился в аренду в "Интернасьонал", ближайшим летом станет полноценным игроком бразильского клуба.

Действующий контракт Витао с "Шахтером" рассчитан до 30 июня, а это значит, что уже сейчас игрок может подписывать предварительное соглашение с другим клубом, что и сделал футболист.

Как пишут бразильские СМИ, контракт Витао с "Интернасьоналом" уже подписан, хотя стороны пока что этого не подтверждают, ожидая летнего трансферного окна.

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Также отмечается, что Витао имел ряд других предложений, в частности, из Испании, но решил остаться в "Интернасьонале", где его все более чем устраивает.

Напомним, что "Шахтер" купил игрока в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро из "Палмейраса".