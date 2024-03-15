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Гагарин: Именно на матч с Кривбассом возвращается одиозный арбитр Козик. Совпадение? Не думаю
Вице-президент Кривбасса подогрел обстановку перед матчем с Колосом
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "
"Этот матч будет показателен и с точки зрения судейства, ведь после паузы (первые два тура без назначения на матчи УПЛ – прим.), к работе возвращается одиозный арбитр Ярослав Козик. Очень интересно и в то же время непонятно почему именно на матч "Кривбасса". Ведь до сих пор в нашей памяти его неоднозначные решения по матчу 1-го тура против "Александрии", которые были откровенно не в пользу нашей команды.
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Так позже Комитетом арбитров были признаны ошибки Козика, после чего он месяц сидел без работы и новых назначений. К тому же Ярослав судил нашу игру с "Колосом" в прошлом году. Совпадение? Не думаю.
Но мы знаем, что в УАФ и в судейском комитете произошли долгожданные изменения. И это будет прекрасная возможность проверить, сумели ли перестроиться арбитры старой школы и начать с чистого письма, как это декларировалось ранее. Увидим в субботу на футбольном поле", – сказал Гагарин.
Напомним, что матч "Кривбасс" - "Колос" состоится в субботу,16 марта, и начнется в 18:00.
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