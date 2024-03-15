Гагарин: Именно на матч с Кривбассом возвращается одиозный арбитр Козик. Совпадение? Не думаю

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин прокомментировал назначение Ярослава Козика главным арбитром матча 21-го тура УПЛ против "Колоса".

"Этот матч будет показателен и с точки зрения судейства, ведь после паузы (первые два тура без назначения на матчи УПЛ – прим.), к работе возвращается одиозный арбитр Ярослав Козик. Очень интересно и в то же время непонятно почему именно на матч "Кривбасса". Ведь до сих пор в нашей памяти его неоднозначные решения по матчу 1-го тура против "Александрии", которые были откровенно не в пользу нашей команды.

Так позже Комитетом арбитров были признаны ошибки Козика, после чего он месяц сидел без работы и новых назначений. К тому же Ярослав судил нашу игру с "Колосом" в прошлом году. Совпадение? Не думаю.

Но мы знаем, что в УАФ и в судейском комитете произошли долгожданные изменения. И это будет прекрасная возможность проверить, сумели ли перестроиться арбитры старой школы и начать с чистого письма, как это декларировалось ранее. Увидим в субботу на футбольном поле", – сказал Гагарин.