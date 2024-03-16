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Металлист 1925 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Металлист 1925 – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист 1925 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 21-го тура УПЛ "Металлист 1925" будет принимать "Рух". Харьковчане при Скрипнике еще без побед – несмотря на нового тренера и неплохую зимнюю подготовку, команда пока что выглядит натужно. У "Руха" ситуация несколько иная – при вполне достойном весеннем старте, у львовян целая эпидемия травм, из-за чего каждый следующий матч вызывает вопросы.

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Матч "Металлист 1925" – "Рух" будет сыгран в субботу в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур

16 марта 2024 года. Киевская область, "Арена Левый Берг"

"Металлист 1925" 13:00 "Рух"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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