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Металлист 1925 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 – Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: УПЛ
В рамках 21-го тура УПЛ "Металлист 1925" будет принимать "Рух". Харьковчане при Скрипнике еще без побед – несмотря на нового тренера и неплохую зимнюю подготовку, команда пока что выглядит натужно. У "Руха" ситуация несколько иная – при вполне достойном весеннем старте, у львовян целая эпидемия травм, из-за чего каждый следующий матч вызывает вопросы.
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Матч "Металлист 1925" – "Рух" будет сыгран в субботу в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 21-й тур
16 марта 2024 года. Киевская область, "Арена Левый Берг"
"Металлист 1925" 13:00 "Рух"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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