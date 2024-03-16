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"Обкакались": Никита Шевченко объяснил завершение прошлого сезона в Александрии
Кратко и ясно
Фото: ФК Олександрія
Голкипер "Александрии" Никита Шевченко прокомментировал результаты команды.
“ – Никита, как оцениваете ход нынешнего сезона для “Александрии”?
– Всегда хочется быть выше. Первые полгода мы адаптировались к новым требованиям тренерского штаба во главе с Русланом Ротанем, было много перемен. Очень надеюсь, что весной у нас все получится.
Возможно, этот сезон станет переходным, а в следующем будем ставить перед собой задачи и успешно их выполнять.
– Чего, на ваш взгляд, сейчас не хватает команде, чтобы быть выше?
– Голов забитых (смеется – прим.). Завершение у нас немного хромает. Однако я уже увидел положительные нотки в спаррингах на сборах и официальных играх во второй части кампании. Мы стали больше создавать опасные моменты.
– Как команда пережила новость о техническом поражении от “Шахтера”?
– Погрустили немного и продолжили работать дальше. Конечно, досадно, но уже ничего не изменить. Сработал человеческий фактор. Надо двигаться дальше.
– Футбол Ротаня довольно непрост. Понимают ли игроки его требования и готовы ли их выполнять?
– Да, мы готовы. С каждым разом выходит все лучше. Мало кто в нашем чемпионате пытается так играть. Это действительно трудный футбол. Однако в то же время он интересен.
Каждый выходит на поле и знает, что нужно делать. Иногда что-то может не выходить, но если продолжать играть в этот футбол и выучить его, он принесет результат.
– В прошлой кампании "Александрия" драматически в последнем туре потеряла пятую строчку, хотя всю вторую часть чемпионата шла в зоне еврокубков. Что это было?
– Пожалуй, это провалы. Мы сами были в шоке. До сих пор не можем уйти от этого и стараемся не вспоминать. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Очень тяжело пережили.
– Какое объяснение вы можете найти этому провалу?
– Объяснение всегда можно придумать. Однако я, пожалуй, лучше помолчу. Обкакались – вот такое объяснение.
– Возможно, какой-то матч стал ключевым, где вы недосчитались заветных очков?
– Гостевая игра с “Вересом”, я думаю. Мы вели 2:0 и сыграли вничью. Если бы победили, то за три тура до финиша гарантировали бы место в пятерке.
– Какие задачи стоят перед "Александрией" до конца нынешнего сезона?
– Если смотреть реально, то сейчас нам нужно как можно дальше оторваться от зоны переходных матчей и закрепиться внутри таблицы. В следующем сезоне можно попытаться сразиться за что-то большее”, - сказал Шевченко.
Напомним, что в прошлом сезоне "Александрия" заняла шестое место, проиграв пятой "Ворскле" один зачетный пункт.
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