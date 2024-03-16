  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 – Рух: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 – Рух: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Гармаш и Ко против молодых рухивцев

Металлист 1925 – Рух: стартовые составы на матч

Фото: ФК Рух

Новина українською

В рамках 21 тура чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграет с "Рухом". Тренеры команд выбрали составы на этот поединок.

Стартовый состав "Металлиста 1925": Проценко – Капинус, Ари Моура, Юсов, Гармаш, Червак, Бычек, Габелок, Имереков, Фарина, Юрченко.

Запасные: Мозиль, Сидоренко, Жичиков, Безуглый, Обинайя, Вачиберадзе, Дмитренко, Русин, Борячук, Фримпонг.

Стартовый состав "Руха": Ледвий - Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Подгурский, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Карабин.

Запасные: Герета, Холод, Кител, Лях, Столярчук, Федор, Рунич, Теслюк, Непейпиев.

Перед этим поединок харьковчане находятся на 13-м месте турнирной таблицы, а львовяне идут пятыми. Разрыв между командами составляет 17 очков.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Илич: Мы настраиваемся только на победу, только на три очка
yellow-arrow
"Они очень хорошая команда в плане тактики, в плане игры, поэтому нам будет непросто с ними": Шищенко - об Оболони
yellow-arrow
Скрипник все еще без побед. Металлист 1925 - Рух. Текстовая трансляция матча УПЛ
Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости