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Металлист 1925 – Рух: стартовые составы на матч
Гармаш и Ко против молодых рухивцев
Фото: ФК Рух
В рамках 21 тура чемпионата Украины "Металлист 1925" сыграет с "Рухом". Тренеры команд выбрали составы на этот поединок.
Стартовый состав "Металлиста 1925": Проценко – Капинус, Ари Моура, Юсов, Гармаш, Червак, Бычек, Габелок, Имереков, Фарина, Юрченко.
Запасные: Мозиль, Сидоренко, Жичиков, Безуглый, Обинайя, Вачиберадзе, Дмитренко, Русин, Борячук, Фримпонг.
Стартовый состав "Руха": Ледвий - Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Подгурский, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Карабин.
Запасные: Герета, Холод, Кител, Лях, Столярчук, Федор, Рунич, Теслюк, Непейпиев.
Перед этим поединок харьковчане находятся на 13-м месте турнирной таблицы, а львовяне идут пятыми. Разрыв между командами составляет 17 очков.
Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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