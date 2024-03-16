Агент Педриньо: Если война продолжится, то он может снова уйти в аренду

Агент полузащитника "Шахтера" Педриньо Уилл Дантас рассказал о будущем своего подопечного.

“Он должен вернуться в “Шахтер” в летнее окно. Все будет зависеть от того, что произойдет в Украине к тому времени. Если война продолжится, то, думаю, он может снова уйти в аренду. Но нам нужно сесть и поговорить”, – сказал Дантас.

Недавно бразилец подписал новый контракт с "Шахтером" сроком до 2029 года.

Педриньо выступает за "горняков" с лета 2021 года – тогда дончане приобрели его у "Бенфики" за 18 миллионов евро. К началу полномасштабного вторжения России в Украину он успел провести 19 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами. После этого он отправился в аренду в "Атлетико Минейро".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в семь миллионов евро.