  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Агент Педриньо: Если война продолжится, то он может снова уйти в аренду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агент Педриньо: Если война продолжится, то он может снова уйти в аренду

Премьер-лига
Обновлено

Несмотря на возможный возвращение

Агент Педриньо: Если война продолжится, то он может снова уйти в аренду

shakhtar.com

Новина українською

Агент полузащитника "Шахтера" Педриньо Уилл Дантас рассказал о будущем своего подопечного.

“Он должен вернуться в “Шахтер” в летнее окно. Все будет зависеть от того, что произойдет в Украине к тому времени.

Если война продолжится, то, думаю, он может снова уйти в аренду. Но нам нужно сесть и поговорить”, – сказал Дантас.

Недавно бразилец подписал новый контракт с "Шахтером" сроком до 2029 года.

Педриньо выступает за "горняков" с лета 2021 года – тогда дончане приобрели его у "Бенфики" за 18 миллионов евро. К началу полномасштабного вторжения России в Украину он успел провести 19 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами. После этого он отправился в аренду в "Атлетико Минейро".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в семь миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Петряк в заявке. Оболонь – Полесье: стартовые составы на матч
yellow-arrow
"Нам не разрешает бюджет клуба: Спортдир Колосу - о покупке игроков
yellow-arrow
Житомир с новым тренером. Оболонь - Полесье. Текстовая трансляция матча УПЛ
Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) Педриньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
itatiaia
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
16.03.2024 в 14:14
Зачем он продлил контракт с Шахтером, если не хочет возвращаться? Война к сожалению не скоро закончится
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
MaximSK (Киев)
16.03.2024 в 14:14
Зачем он продлил контракт с Шахтером, если не хочет возвращаться? Война к сожалению не скоро закончится
Ответить
0
0
xapyga (Запорожье)
16.03.2024 в 13:48
я запутался совсем, какой Педріньйо играет сейчас в Шахте в виду только возможного возвращения?
Ответить
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
16.03.2024 в 14:02
Это два разных игрока
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости