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Защитник Руха получил прямую красную за игру ногой в лицо голкипера Металлиста 1925

Премьер-лига

Тогда его команда вела в счете 4:0

Защитник Руха получил прямую красную за игру ногой в лицо голкипера Металлиста 1925

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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"Металлист 1925" в матче 21 тура принимает "Рух" на стадионе "Левый берег" в Киевской области.

В начале второго тайма защитник львовян Виталий Роман грубо атаковал голкипера соперников. В борьбе он ногами задел лицо Ярослава Проценко.

Арбитр сначала продемонстрировал желтую карточку. После этого он пересмотрел VAR и изменил решение, дав Роману прямую красную карточку.

Это второе удаление в карьере защитника. В прошлом сезоне он также получил красную, однако после второй желтой.

Роман извинился перед голкипером, после чего Проценко пожал ему руку. Однако Ярославу все равно требовалась замена: на поле появился Олег Мозиль.

За ходом событий матча "Металлист 1925" – "Рух" можно следить в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.

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