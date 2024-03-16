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Защитник Руха получил прямую красную за игру ногой в лицо голкипера Металлиста 1925
Тогда его команда вела в счете 4:0
Фото: ФК Рух
"Металлист 1925" в матче 21 тура принимает "Рух" на стадионе "Левый берег" в Киевской области.
В начале второго тайма защитник львовян Виталий Роман грубо атаковал голкипера соперников. В борьбе он ногами задел лицо Ярослава Проценко.
Арбитр сначала продемонстрировал желтую карточку. После этого он пересмотрел VAR и изменил решение, дав Роману прямую красную карточку.
Это второе удаление в карьере защитника. В прошлом сезоне он также получил красную, однако после второй желтой.
Роман извинился перед голкипером, после чего Проценко пожал ему руку. Однако Ярославу все равно требовалась замена: на поле появился Олег Мозиль.
За ходом событий матча "Металлист 1925" – "Рух" можно следить в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.
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