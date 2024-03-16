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Петряк в заявке. Оболонь – Полесье: стартовые составы на матч
Недавний новичок житомирян может дебютировать за команду уже сегодня
Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий
В рамках 21 раунда Украинской Премьер-лиги "Оболонь" встретится с "Полисьем". Наставники команд определились со составами на матч.
Оболонь: Кичак – Грисьо, Приймак, Дубко, Осман – Мединский, Черненко, Мороз, Прокопенко – Слободян, Краснопир.
Запасные: Федоровский, Рыбка, Нагиев, Чернов, Груша, Суханов, Косовский, Тарануха, Вишневский, Запорожец, Волк, Лукьянчук.
Полесья: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Танковский, Крушинский – Козак, Фортюне, Назаренко – Будкивский.
Запасные: Кудрик, Поспелов, Луифер, Мустафаев, Грицук, Ндукве, Таллес Коста, Смоляков, Петряк, Кушниренко, Кравец, Чечер.
Перед этим поединком "Оболонь" идет на 14-м месте турнирной таблицы, а "Полесье" занимает шестую строчку.
Матч начнется в 15.30. UA-Футбол>>> проведет текстовую трансляцию этого поединка.
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