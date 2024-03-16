Петряк в заявке. Оболонь – Полесье: стартовые составы на матч

В рамках 21 раунда Украинской Премьер-лиги "Оболонь" встретится с "Полисьем". Наставники команд определились со составами на матч.

Оболонь: Кичак – Грисьо, Приймак, Дубко, Осман – Мединский, Черненко, Мороз, Прокопенко – Слободян, Краснопир.

Запасные: Федоровский, Рыбка, Нагиев, Чернов, Груша, Суханов, Косовский, Тарануха, Вишневский, Запорожец, Волк, Лукьянчук.

Полесья: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Танковский, Крушинский – Козак, Фортюне, Назаренко – Будкивский.

Запасные: Кудрик, Поспелов, Луифер, Мустафаев, Грицук, Ндукве, Таллес Коста, Смоляков, Петряк, Кушниренко, Кравец, Чечер.

Перед этим поединком "Оболонь" идет на 14-м месте турнирной таблицы, а "Полесье" занимает шестую строчку.

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол>>> проведет текстовую трансляцию этого поединка.