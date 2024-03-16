  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Петряк в заявке. Оболонь – Полесье: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петряк в заявке. Оболонь – Полесье: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Недавний новичок житомирян может дебютировать за команду уже сегодня

Петряк в заявке. Оболонь – Полесье: стартовые составы на матч

Фото: ФК Полісся/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 21 раунда Украинской Премьер-лиги "Оболонь" встретится с "Полисьем". Наставники команд определились со составами на матч.

Оболонь: Кичак – Грисьо, Приймак, Дубко, Осман – Мединский, Черненко, Мороз, Прокопенко – Слободян, Краснопир.

Запасные: Федоровский, Рыбка, Нагиев, Чернов, Груша, Суханов, Косовский, Тарануха, Вишневский, Запорожец, Волк, Лукьянчук.

Полесья: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко – Танковский, Крушинский – Козак, Фортюне, Назаренко – Будкивский.

Запасные: Кудрик, Поспелов, Луифер, Мустафаев, Грицук, Ндукве, Таллес Коста, Смоляков, Петряк, Кушниренко, Кравец, Чечер.

Перед этим поединком "Оболонь" идет на 14-м месте турнирной таблицы, а "Полесье" занимает шестую строчку.

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол>>> проведет текстовую трансляцию этого поединка.

По теме
yellow-arrow
Никита Шевченко: Президент Зари думает, что футболисты – это его рабы, которые должны ему
yellow-arrow
Скрипник: Следующая игра – это шанс, чтобы реабилитироваться
yellow-arrow
Кривбасс – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости