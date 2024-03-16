Пушич – о матче с Карпатами: Счет мог быть примерно 5:5

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал товарищеский матч своих подопечных против "Карпат".

“ — Почему было принято решение провести этот товарищеский матч?

— Провели этот спарринг для футболистов, немного игравших в последнее время. Это важно для них в физическом плане и для получения ритма игры. Особенно для Траоре, вернувшегося после травмы и впервые отыгравшего 90 минут.

Матч был сложным, как и любая товарищеская встреча, счет мог быть примерно 5:5. У меня были две цели, главная – улучшить физическую форму и игровые кондиции нескольких исполнителей, и это то, что мы сделали.

Начали неосторожно, сразу пропустили гол, затем перехватили инициативу и провели неплохой первый тайм, имели ряд моментов. Во втором тайме некоторые футболисты испытывали трудности в физическом плане, что нормально, и мы дали шанс молодым игрокам.

— Можно ли сказать, что Лассина уже в топовой форме и какие главные его отличия как форварда вы можете выделить?

— Лассина – отличный футболист, демонстрировавший это уже много раз. Он хорошо владеет мячом и играет разумно, может достаточно неплохо читать игру. Он еще не достиг пика формы, ведь впервые с межсезонья отыграл 90 минут, будет совершенствоваться. Ему нужно время”, - сказал Пушич.