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Пушич – о матче с Карпатами: Счет мог быть примерно 5:5
Однако команды ограничились четырьмя голами на двоих
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал товарищеский матч своих подопечных против "Карпат".
“ — Почему было принято решение провести этот товарищеский матч?
— Провели этот спарринг для футболистов, немного игравших в последнее время. Это важно для них в физическом плане и для получения ритма игры. Особенно для Траоре, вернувшегося после травмы и впервые отыгравшего 90 минут.
Матч был сложным, как и любая товарищеская встреча, счет мог быть примерно 5:5. У меня были две цели, главная – улучшить физическую форму и игровые кондиции нескольких исполнителей, и это то, что мы сделали.
Начали неосторожно, сразу пропустили гол, затем перехватили инициативу и провели неплохой первый тайм, имели ряд моментов. Во втором тайме некоторые футболисты испытывали трудности в физическом плане, что нормально, и мы дали шанс молодым игрокам.
— Можно ли сказать, что Лассина уже в топовой форме и какие главные его отличия как форварда вы можете выделить?
— Лассина – отличный футболист, демонстрировавший это уже много раз. Он хорошо владеет мячом и играет разумно, может достаточно неплохо читать игру. Он еще не достиг пика формы, ведь впервые с межсезонья отыграл 90 минут, будет совершенствоваться. Ему нужно время”, - сказал Пушич.
Следующий официальный матч "Шахтер" проведет 30 марта против "Оболони". Дончане лидируют в турнирной таблице, опережая второй "Кривбасс" на три очка.
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