  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич – о матче с Карпатами: Счет мог быть примерно 5:5
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич – о матче с Карпатами: Счет мог быть примерно 5:5

Премьер-лига

Однако команды ограничились четырьмя голами на двоих

Пушич – о матче с Карпатами: Счет мог быть примерно 5:5

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал товарищеский матч своих подопечных против "Карпат".

— Почему было принято решение провести этот товарищеский матч?

— Провели этот спарринг для футболистов, немного игравших в последнее время. Это важно для них в физическом плане и для получения ритма игры. Особенно для Траоре, вернувшегося после травмы и впервые отыгравшего 90 минут.

Матч был сложным, как и любая товарищеская встреча, счет мог быть примерно 5:5. У меня были две цели, главная – улучшить физическую форму и игровые кондиции нескольких исполнителей, и это то, что мы сделали.

Начали неосторожно, сразу пропустили гол, затем перехватили инициативу и провели неплохой первый тайм, имели ряд моментов. Во втором тайме некоторые футболисты испытывали трудности в физическом плане, что нормально, и мы дали шанс молодым игрокам.

— Можно ли сказать, что Лассина уже в топовой форме и какие главные его отличия как форварда вы можете выделить?

— Лассина – отличный футболист, демонстрировавший это уже много раз. Он хорошо владеет мячом и играет разумно, может достаточно неплохо читать игру. Он еще не достиг пика формы, ведь впервые с межсезонья отыграл 90 минут, будет совершенствоваться. Ему нужно время”, - сказал Пушич.

Следующий официальный матч "Шахтер" проведет 30 марта против "Оболони". Дончане лидируют в турнирной таблице, опережая второй "Кривбасс" на три очка.

По теме
yellow-arrow
Никита Шевченко: Президент Зари думает, что футболисты – это его рабы, которые должны ему
yellow-arrow
Скрипник: Следующая игра – это шанс, чтобы реабилитироваться
yellow-arrow
Кривбасс – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости