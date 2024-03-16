Никита Шевченко: Президент Зари думает, что футболисты – это его рабы, которые должны ему

Голкипер "Александрии" Никита Шевченко вспомнил свой этап карьеры в "Заре".

“ – Год назад вы покинули “Зорю”, где провели большой отрезок своей карьеры. Как разошлись с клубом?

– Разошелся я не очень хорошо. Не с командой, не с клубом, а лично с президентом Евгением Геллером. Он не выполнил свои обязательства передо мной.

Пол года я фактически был без команды и переживал апатию. Были мнения вообще завершить с футболом. Звонили агенты, но я сказал, что ничего не хочу. Руководство сока попило из меня…

– Чем вы вообще занимались в течение первой части прошлого сезона? О вас почти ничего не было слышно.

– Восстанавливался после операции на мениске в Германии. Мне помогли родители Йоэля Абу Ханны, которые договорились с врачами. Затем встретился с президентом клуба и снова вернулся в Германию на реабилитацию и в семью. Восстанавливался физически и морально.

– “Заря” вам осталась должна деньги?

– Мы без денег определенный период сидели еще до начала полномасштабного вторжения. После начала войны клуб вообще пропал. Тогдашний гендиректор Станислав Оганов написал: "Берегите себя, задача – выжить". На этом все. Потом уже перед стартом нового сезона спросили о размерах кроссовок и когда и где собираемся.

"Заря" должна мне деньги примерно за год. Сейчас с клубом у меня идет судебный процесс. Я подал иск в Палату споров УАФ. Контракт расторг в одностороннем порядке.

– Геллер – это добро или зло для Зари?

– Хм… Здесь инь и янь. Иногда создается впечатление, что для Геллера это чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить вред. Он держит эту команду, молодец. Однако, опять же, держать и выполнять все обязательства перед игроками – это разные вещи. Поэтому я затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Раньше ребята шли в "Зарю", потому что она играла в еврокубках. Сейчас я не знаю, что клуб будет делать. Футбол – это одно большое болото, где все общаются друг с другом. Луганцам будет тяжело набирать футболистов, потому что все знают, что там почти нет никаких условий. Персоналу, который работает в "Заре", нужно памятник при жизни ставить.

– Говорят, что Геллер очень тяжело выплачивает обещанные премиальные.

– Да да. Я вот смотрел интервью Геллера Мише Спиваковскому и плевался в iPad (смеется, – прим. Д.В.). Человек иногда думает, что футболисты – это его рабы, которые должны перед ним.

Перед моим возвращением в "Шахтер" в 2016 году я недосчитался премии за выход "Зари" в еврокубки. В клубе, в принципе, это была обычная практика. Тем, кто покидал команду, Геллер мог сказать: "Кому я виноват – всем прощаю", - сказал Шевченко.