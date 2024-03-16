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Судьбу матча решили в первом тайме. Металлист 1925 - Рух 1:4. Видеообзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Металлист 1925 - Рух ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Судьбу матча решили в первом тайме. Металлист 1925 - Рух 1:4. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Металіст 1925"

Новина українською

В Киеве завершился матч 21-го тура УПЛ, в котором "Металлист 1925" проиграл "Руху". Судьбу матча гости решили еще в первом тайме забив четыре гола. Только в конце поединка хозяева организовали гол престижа, который никак не повлиял на результат.

"Металлист 1925" установил самую длинную безвыигрышную серию в чемпионатах Украины в своей истории. Теперь она насчитывает 9 матчей.

21-й тур УПЛ, сезон 2023/24
15 марта, Киевская область, Стадион "Левый Берег"
Судья: Клим Заброда (Сумы)
"Металлист 1925" (Харьков) - "Рух" (Львов) 1:4
Голы: Имереков (84) - Плюман (17, пен, 37), Квасница (20), Пидгурский (35)
Удаление: Роман (50, опасная игра)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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