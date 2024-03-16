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Тренерский штаб Полесья отказался посетить пресс-конференцию после матча с Оболонью

Премьер-лига
Обновлено

Волки уступили с минимальным счетом киевлянам

Тренерский штаб Полесья отказался посетить пресс-конференцию после матча с Оболонью

Скриншот: YouTube канал ФК Полесье

Новина українською

Тренерский штаб "Полесья" отказался посетить пресс-конференцию после матча с киевской "Оболонью", где "волки" уступили с минимальным счетом 1:0. "Пивовары" забили гол в первом тайме и удержали счет до финального свистка.

Отметим, что с "УПЛ.ТВ" исполняющий обязанности главного тренера Сергей Шищенко пообщался.

Напомним, что 11 марта руководство клуба уволило главного тренера Юрия Калитвинцева.

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Источник:
Аліна Єрофеєва, UA-Football
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Djon (Україна)
16.03.2024 в 19:21
Відмовились, та й хрен з тим, кого цікавить розповідь побитого вовка.
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Комментарии 2
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Djon (Україна)
16.03.2024 в 19:21
Відмовились, та й хрен з тим, кого цікавить розповідь побитого вовка.
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0
0
Kondor (Веселе)
16.03.2024 в 18:41
Таки ,Да! Гроші в футбол не грають!
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