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Тренерский штаб Полесья отказался посетить пресс-конференцию после матча с Оболонью
Волки уступили с минимальным счетом киевлянам
Скриншот: YouTube канал ФК Полесье
Тренерский штаб "Полесья" отказался посетить пресс-конференцию после матча с киевской "Оболонью", где "волки" уступили с минимальным счетом 1:0. "Пивовары" забили гол в первом тайме и удержали счет до финального свистка.
Отметим, что с "УПЛ.ТВ" исполняющий обязанности главного тренера Сергей Шищенко пообщался.
Напомним, что 11 марта руководство клуба
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Источник:Аліна Єрофеєва, UA-Football
Опубликовал: Владислав Шарапа
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Djon (Україна)
16.03.2024 в 19:21
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