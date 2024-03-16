УПЛ. Кривбасс - Колос 1:0. На характере

Со стартовым составом наставники команд особо не удивили. Разве что были некоторые сомнения относительно того, по какой схеме будет играть "Кривбасс". Учитывая не лучшие показатели "Колоса" в атаке, было подозрение, что Вернидуб применит схему с тремя защитниками, с которой часто экспериментировал в первой половине сезона. У ковалёвцев, в свою очередь, вернулись в состав Бондаренко с Топаловым.

Ожидалось, что "Кривбасс" сразу возьмёт инициативу в свои руки, и начнёт диктовать условия поединка, но гости дали понять, что такого сценария не предвидется. Тем не менее, уже на шестой минуте опасный сольный проход совершил хавбек криворожцев Лунёв, но пробил неточно с линии штрафной.

В дальнейшем небольшим преимуществом на поле владел "Колос". Правда, без создания опасных моментов. Игра у подопечных Вернидуба явно не клеилась, и тренер не скрывал своего раздражения.





Единственное, чем запомнились криворожцы в первом тайме - моментом на 40-й минуте. Иличу удалось навесом с угла поля найти голову Принса, но тот не сумел его замкнуть. "Колос" ответил шикарным забросом Богданова на Лучкевича, но пас латераля на Ильина сразу перехватили защитники хозяев.

В связи с происходящим на поле, Вернидуб решил сразу после перерыва освежить игру, заменив Бандейру и Илича на Понедельника и Вакулко, соответственно.

Начало второго тайма существенно не отличалось от того, что зрители видели в первом - борьба, борьба, и ещё раз борьба. Футболистам "Кривбасса" ничего не оставалось, как принимать мяч спиной к воротам. Пространства гости не давали.

Не сумев ничего создать за первые 60 минут на земле, криворожцы начали больше подавать, и это начало приносить свои плоды. Отлично работала связка африканских легионеров "Кривбасса" - Сосы и Дибанго, которые создали друг для друга два опасных момента за считанное время.

К 65-й минуте Вернидуб провёл аж четыре замены, в то время как Вишняк не воспользовался ни одной. Очевидно, наставника ковалёвцев действия подопечных устраивали гораздо больше по сравнению со своим визави.

Вскоре "Кривбассу" всё же удалось выйти на свободное пространство: Задерака выполнил опасный прострел в штрафную, после чего в свои ворота чуть не срезал мяч Бурда, но Фесюн успел сложиться.

Ближе к компенсированному время судьбу поединка должен был решать Кожушко. В центре поля мяч выцарапал Соса - отправил Олега на свидание с голкипером соперника, но форвард неудачно подстроился под удар, и в итоге конкретно его смазал.

После этого "Кривбасс" не успокоился. На 90+1 минуте неугомонный Соса выиграл верх - Фесюн не слишком удачно отбил мяч, но Задерака промахнулся на добивании.





"Колос" заметно подсел в самой концовке матча, и в одном из последних моментов встречи "Кривбасс" уже гостей не простил. Победный гол при финальном штурме забил Бизимана. Руандийский полузащитник точно положил мяч в дальний угол с линии штрафной после отскока.

Таким образом, "Кривбасс" сравнялся с "Шахтёром" по количеству набранных очков, однако у "горняков" ещё есть две игры в запасе. Для "Колоса", в свою очередь, это поражение стало третьим подряд. Но несмотря на всю горечь поражения, игра подопечных Вишняка позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

16 марта. Кривой Рог. Стадион "Горняк".

Арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

"Кривбасс" - "Колос" 1:0

Голы: Бизимана 90+5

"Кривбасс": Клищук – Рафаэль (Понедельник 46), Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык (Задерака 64), Илич (Вакулко 46), Бизимана, Соса (Хомченовский 64), Лунев, Принс (Кожушко 75)

"Колос": Фесюн – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов (Криворучко 85), Демченко (Ранхел 72), Топалов, Ореховский, Ильин (Гусол 85), Паулаускас (Безбородько 82)

Предупреждения: Бизимана 36, Понедельник 49 - Цуриков 24, Демченко 48, Паулаускас 71, Лучкевич 72