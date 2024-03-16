Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удаление у соперника помогает киевлянам заработать 3 балла. Оболонь - Полесье 1:0. Видеообзор матча
Оболонь - Полесье ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
В Киеве состоялся матч 21-го тура УПЛ, в котором "Оболонь" с минимальным счетом обыграли "Полесье". В начале матча гости остались в меньшинстве из-за удаления Чоботенко, что сразу поставило "пивоваров" в более выгодную позицию. Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте, автором которого стал Руслан Черненко.
21-й тур УПЛ сезона 2023/24
16.03.2024. "Оболонь-Арена", Киев.
"Оболонь" - "Полесье" 1:0
Гол: Черненко 10
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Металлист 1925 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Силы Обороны за минувшие сутки ликвидировали 1160 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера
- УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн