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Удаление у соперника помогает киевлянам заработать 3 балла. Оболонь - Полесье 1:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Оболонь - Полесье ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Удаление у соперника помогает киевлянам заработать 3 балла. Оболонь - Полесье 1:0. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

В Киеве состоялся матч 21-го тура УПЛ, в котором "Оболонь" с минимальным счетом обыграли "Полесье". В начале матча гости остались в меньшинстве из-за удаления Чоботенко, что сразу поставило "пивоваров" в более выгодную позицию. Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте, автором которого стал Руслан Черненко.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24
16.03.2024. "Оболонь-Арена", Киев.
"Оболонь" - "Полесье" 1:0
Гол: Черненко 10

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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