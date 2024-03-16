Удаление у соперника помогает киевлянам заработать 3 балла. Оболонь - Полесье 1:0. Видеообзор матча

В Киеве состоялся матч 21-го тура УПЛ, в котором "Оболонь" с минимальным счетом обыграли "Полесье". В начале матча гости остались в меньшинстве из-за удаления Чоботенко, что сразу поставило "пивоваров" в более выгодную позицию. Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте, автором которого стал Руслан Черненко.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

16.03.2024. "Оболонь-Арена", Киев.

"Оболонь" - "Полесье" 1:0

Гол: Черненко 10