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Луганская Заря оштрафовала протестующих и отстранила их от первой команды, - Источник

Премьер-лига
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Игроки были недовольны финансовыми выплатами

Луганская Заря оштрафовала протестующих и отстранила их от первой команды, - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Луганская "Заря" провела мероприятия по борьбе с протестующими игроками. По данным источника, протестные мероприятия прекращены. Главные инициаторы, Бутко, Чурко и Мишнев, оштрафованы и отстранены от первой команды.

Остальные игроки, которые не приняли участия в игре с "Динамо", предупреждены о недопустимости подобных действий в будущем и приступают к тренировкам в штатном режиме. Напомним, что на матч с киевлянами луганский клуб вышел с экспериментальным составом.

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Отметим, что протесты начались, как сообщали СМИ, из-за многомесячных долгов по зарплате и премиальных.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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