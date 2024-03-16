Луганская Заря оштрафовала протестующих и отстранила их от первой команды, - Источник

Луганская "Заря" провела мероприятия по борьбе с протестующими игроками. По данным источника, протестные мероприятия прекращены. Главные инициаторы, Бутко, Чурко и Мишнев, оштрафованы и отстранены от первой команды.

Остальные игроки, которые не приняли участия в игре с "Динамо", предупреждены о недопустимости подобных действий в будущем и приступают к тренировкам в штатном режиме. Напомним, что на матч с киевлянами луганский клуб вышел с экспериментальным составом.

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