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Помощник тренера Полесья: Пошла определенная черная полоса, нужно перетерпеть и все будет хорошо

Премьер-лига
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Прокомментировал очередное поражение

Помощник тренера Полесья: Пошла определенная черная полоса, нужно перетерпеть и все будет хорошо

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Помощник главного тренера "Полесья" Сергея Шищенко Владимир Кныш рассказал о том, что стало причиной поражения в матче против "Оболони", 1:0.

"Вы сами видели, что мы остались вдесятером в самом начале. И в меньшинстве было очень тяжело мешать "Оболони" играть в свой футбол. Было тяжело перекрывать защитников, использующих лонгбол. С этого мы тот первый гол и пропустили, не разобрались в ситуации. Затем мы игру взяли под контроль и имели свои моменты, которые нужно было использовать. Очень хорошие моменты были даже в первом тайме, из которых нужно было выжать гол. По самой игре — она действительно была очень напряжена, много желтых карточек, много борьбы. Мы готовились к тому, что будет такая игра.

Мы не привыкли к двум поражениям подряд и действительно было нервное напряжение, все люди и все всё понимают. Но по игре и по отношению к ребятам нет претензий. Действительно, хотели переломить ход игры, сломать серию с поражений. Пошла определенная черная полоса, нужно перетерпеть, и все будет хорошо. Игроки у нас хорошего уровня для Украины, появится игра. Да и в футболе не обойтись без везения. Было определенное невезение, голы на последних минутах мы пропускали. Но это бывает. В "Оболони" не было особых моментов, но произошел такой безумный гол.

Действительно, разницы нет, как проигрывать — 1:0 или 2:0. Была надежда, что эту игру можно было спасти. И те ребята, которых мы заменили, дали очень большой объем, выдержали большую нагрузку. Крушинский, Козак, Фортюне играли за себя и за того парня, которого на поле не хватало. Они отдали все свои силы, а вместо них вышли свежие ребята, которые вышли и тоже показали хорошую игру. У них тоже были моменты, в такой связке они играли впервые, но не получилось дожать.

Далее запланировано много работы после двух выходных. У тренера есть свое видение, как он видит игру. На все это нужно время, настроиться, работать и добавлять", — приводят слова помощника тренера пресс-служба "Полесья".

Напомним, после поражения "Полесье" находится на шестом месте, а "Оболонь" расположилась на 13 строчке в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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