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Черноморец - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черноморец - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

21-й тур чемпионата Украины завершается матчем в Одессе между местным "Черноморцем" и "Вересом", который стремится спастись от вылета. Оба коллектива имеют свои козыри, но чьи же окажутся весомее?

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Узнаем из видеотрансляции, которая будет на телеканале УПЛ-ТВ. Он доступен на ОТТ-платформах и у кабельных провайдеров. Смотреть можно здесь, но нужно перейти по ссылке и иметь базовую подписку.

Начало матча – в 13:00.
21-й тур УПЛ сезона 2023/24
17.03.2024. "Черноморец", Одесса.

Арбитр: Романюк Анастасия

"Черноморец" 13:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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