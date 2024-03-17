Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: НК Верес
21-й тур чемпионата Украины завершается матчем в Одессе между местным "Черноморцем" и "Вересом", который стремится спастись от вылета. Оба коллектива имеют свои козыри, но чьи же окажутся весомее?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Узнаем из видеотрансляции, которая будет на телеканале УПЛ-ТВ. Он доступен на ОТТ-платформах и у кабельных провайдеров. Смотреть можно здесь, но нужно перейти по ссылке и иметь базовую подписку.
Начало матча – в 13:00.
21-й тур УПЛ сезона 2023/24
17.03.2024. "Черноморец", Одесса.
Арбитр: Романюк Анастасия
"Черноморец" 13:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
Популярное сейчас
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Лунин с Реалом побеждает, Довбик снова без голов, падение Полесья и крах Металлиста 1925. Главные новости за 16-е марта
- Черноморец - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Полесье теперь середняк и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида