Черноморец - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

21-й тур чемпионата Украины завершается матчем в Одессе между местным "Черноморцем" и "Вересом", который стремится спастись от вылета. Оба коллектива имеют свои козыри, но чьи же окажутся весомее?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Узнаем из видеотрансляции, которая будет на телеканале УПЛ-ТВ. Он доступен на ОТТ-платформах и у кабельных провайдеров. Смотреть можно здесь, но нужно перейти по ссылке и иметь базовую подписку.

Начало матча – в 13:00.

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

17.03.2024. "Черноморец", Одесса.

Арбитр: Романюк Анастасия

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>