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Черноморец – Верес: стартовые составы на матч

Премьер-лига

"Моряки" встретятся с ровенчанами

Черноморец – Верес: стартовые составы на матч

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В рамках 21 тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграет против "Вереса". Главные тренеры команд определились со составами на этот поединок.

Стартовый состав "Черноморца": Варакута – Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Кузык, Авагимян, Ермаков, Бадибанга, Штогрин.

Запасные: Билык, Вичный, Огиря, Иеде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Арсич, Голубь.

Стартовый состав "Верес": Паст - Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада, Кучеров, Дахновский, Шастал, Мрвальевич, Яго.

Запасные: Когут, Кулик, Балан, Курко, Повар, Смеян, Клец, Шарай, Янаков, Годя, Гайдучик, Шестаков.

Перед этим поединком "моряки" занимают 10 место в УПЛ, а "Верес" идет на 15 позиции. Разрыв между командами составляет 10 очков.

Встреча начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

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