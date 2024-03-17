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"Сказать, что опускались руки, точно не могу". Бескоровайный - о матче против Колоса
Защитник – о домашней победе
Фото: fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился эмоциями о домашней победе над "Колосом", 1:0.
Финальный свисток зафиксировал победу "Кривбасса". Данил, какие эмоции после игры?
Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, семьи наших фанатов, наших Героев, которые пришли нас поддержать, и Трибуны Героев. Большая благодарность от всей команды и низкий поклон.
Благодарю тебя. Как сложилась сегодня игра?
Было тяжело, ведь соперник – опытный хороший коллектив. Благодарю Бога, что мы получили эти три очка и двигаемся дальше.
Какие эмоции бушевали в раздевалке после матча?
Если честно, то все эмоции оставили на поле. Сейчас хочется немного отдохнуть. То, что мы вырвали победу в конце матча, очень круто и невероятно.
"Кривбасс" долго не мог отличиться. Не было ли такого момента психологически, когда казалось, что усилия напрасны и матч закончится 0:0?
Сказать, что опускались руки, точно не могу. Мы всегда до последнего верим в себя, команду. Тем более знали, что играем при поддержке родных болельщиков, которые также верят в нас, горячо поддерживают, очень сильно мотивируют и гонят вперед. Спасибо Бизе, что он помог команде и своим голом принес три очка.
Напомним, за этот сезон УПЛ Бескоровайный провел 17 матчей, в которых забил 3 гола.
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