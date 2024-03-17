Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КМ. Оболонь - Лесное 3:1. Видеообзор матча
Оболонь - Лесное ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ Товарищеские поединки на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Оболонь"
Во время второй половины сезона УПЛ "Оболонь" провел товарищеский поединок с ФК "Лесное", выступающего в Высшей лиге чемпионата Киевщины.
"Пивовары" одержали уверенную победу со счетом 3:1. В первом тайме отличился Суханов, во втором - Груша и Косовский.
Следующий поединок "Оболонь" проведет дома против "Шахтера". Старт матча - 30 марта в 13:00.
Товарищеский поединок
ФК Оболонь - ФК Лесное 3:1
Голы: Суханов 32, Груша 55, Косовский 64 - Васильченко 20
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Воскресные забавы: Свитолина показала, с кем проводит последний день недели. Фото
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Лунин с Реалом побеждает, Довбик снова без голов, падение Полесья и крах Металлиста 1925. Главные новости за 16-е марта
- Карпаты - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн