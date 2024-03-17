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КМ. Оболонь - Лесное 3:1. Видеообзор матча

Премьер-лига

Оболонь - Лесное ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ Товарищеские поединки на UA-Футбол

КМ. Оболонь - Лесное 3:1. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Оболонь"

Новина українською

Во время второй половины сезона УПЛ "Оболонь" провел товарищеский поединок с ФК "Лесное", выступающего в Высшей лиге чемпионата Киевщины.

"Пивовары" одержали уверенную победу со счетом 3:1. В первом тайме отличился Суханов, во втором - Груша и Косовский.

Следующий поединок "Оболонь" проведет дома против "Шахтера". Старт матча - 30 марта в 13:00.

Товарищеский поединок
ФК Оболонь - ФК Лесное 3:1
Голы: Суханов 32, Груша 55, Косовский 64 - Васильченко 20

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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