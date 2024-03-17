Олег Шандрук: После ничьей с Динамо и победы над Черноморцем подопечные поверят в себя

По завершении матча 21-го тура УПЛ "Черноморец" - "Верес", который состоялся в Одессе, рулевой ровенской команды Олег Шандрук ответил на вопросы корреспондента UA-Футбол на послематчевой пресс-конференции.

- Как прокомментируете матч в целом и игру вашей команды в частности?

– Игра была довольно интересная. Было создано большое количество моментов. Если брать нашу команду, то нам не удались пятнадцать-двадцать минут второго тайма. После перерыва с паузой на воздушную тревогу мы не смогли выйти с необходимым настроем. Хотя мы и проговорили с ребятами, и еще достаточную физическую подготовку провели, но, к сожалению, указанный игровой отрезок немного провалили. И все же перетерпели и уже следующие двадцать минут и прессинговали, и создали ряд благоприятных моментов для взятия ворот. Так что концовка матча не была такой нервной. Наверное, для болельщиков, которых, к сожалению, сегодня не было на трибунах, но они могли наблюдать за поединком по телевизору, игра понравилась. Во всяком случае, у меня такие ощущения.

- О каких качествах футболистов "Черноморца" вы говорили и на что акцентировали своих подопечных?

- На самом деле я люблю говорить о соперниках чисто внутри команды, поэтому комментировать это не стану. Единственное, что я могу – так это только пожелать успехов "Черноморцу", в котором когда-то провел как игрок три года, а сейчас с большим уважением отношусь к его тренеру. Он делает очень хорошую работу, но пока нет того результата, которого команда заслуживает. На данном этапе ей чего-то не хватает. "Черноморец" – довольно качественная команда, очень интересно играющая в атаку. Я думаю, победы у нее впереди.

– Сегодняшние три очка "Вереса" – на вес золота. Как считаете, после этой победы ваша команда сумеет совершить рывок по ступенькам турнирной таблицы?

– На самом деле здесь две стороны медали. Я надеюсь, что после ничьей с "Динамо" и победы над "Черноморцем" ребята поверят в себя больше. Но это зависит только от нас самих. От тренерского коллектива. от каждого игрока – именно они решают все на поле. Поэтому мы будем стараться и дальше пополнять очковый багаж. После длительной паузы в чемпионате, вызванной матчами сборной Украины, нас ждет интересная игра с "Кривбассом". Лично у меня большие надежды на то, что эти игры нас будут окрылять. Но я, как бывший игрок, также знаю, что такие матчи могут иметь и обратную сторону. То есть, можем не настроиться. Следовательно, наша задача – правильно подготовиться к игре с "Кривбассом".

– Руководство "Вереса" доверило вам тренерский мостик команды в непростой период. Как чувствуете себя в этой ситуации?

– Довольно комфортно. Во-первых, я был в структуре клуба. Работая с "Вересом" U-19, я знал все процессы внутри команды. Так что мне решение о переходе в главную команду давалось легко. Во-вторых, когда чувствуешь доверие руководства, то действительно работать не так трудно. Да, я понимаю свою зону ответственности, и это нормально для главного тренера.