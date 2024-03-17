Авагимян: Не ищите проблем, которых нет

Вингер одесского "Черноморца" Артур Авагимян прокомментировал сегодняшнее поражение команды со счетом 1:0 в матче с "Вересом":

"Я вижу, что вы пишете о микроклимате в команде, что есть какие-то проблемы. Команда выкладывается и мы сами не понимаем с чем это связано. Возможно со стороны вам может показаться, что мы не стараемся и есть много проблем в команде. Но это не так, этого нет.

Все хотят победить. Вы видели как сложилась игра, мы только вышли на поле, как нам забили гол со стандарта. Соперник просто закрылся после этого и центр поля не переходил. Они стали в две линии и очень тяжело было пройти эту оборону. Но мы все равно старались. Были моменты, но мы не забили, не использовали их.

Не хочется оправдываться. Вы можете критиковать нас за игру, но не ищите проблем, которых нет. Климат в команде дружественный. Если есть какие-то моменты на футбольном поле - это нормально.", - сказал 27-летний футболист.