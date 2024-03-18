Экс-кипер Зари: После матча с Десной Геллер покрыл Скрипника "половыми органами"

Голкипер "Александрии" Никита Шевченко, ранее выступавший за "Зарю", рассказал о конфликте президента луганского клуба Евгения Геллера с тогдашним главным тренером команды Виктором Скрипником:

- Первый сезон Скрипника в "Заре" запомнился борьбой команды с "Динамо" за второе место в УПЛ. Перед последним туром с "Десной" вы верили, что сможете победить, а киевляне в параллельной игре проиграют "Колосу"?

- Верили.

- А хотела ли команда этого второго места?

- Хотела, но очень непросто складывался матч с "Десной", которая претендовала на третью строчку. Эта команда также не была подарком и имела хороший подбор игроков. Мы уступали 0:1, а потом Дима Хомченовский раз в тысячелетие с левой забил. Блин, тяжелый был матч.

- Когда счет в вашей игре уже был 1:1, вы знали, что "Динамо" горит 0:2?

- Я этого не слышал. Слышали нападающие, потому что наши ультрас стояли за воротами "Десны". Со скамейки никто не кричал. То есть лично я до финального свистка не знал, какой счет в параллельной игре.

- Со стороны сложилось впечатление, что мысли игроков "Зари" на поле разошлись. Кто-то хотел вырывать победу, а вы, например, уже падали в компенсированное время.

- Могло произойти все, что угодно. Дискуссию по этому поводу вести можно очень долго. Если бы мы уступили, то потеряли бы третье место. Потом нам бы сказали: "Зачем вы побежали? Лучше бы играли на ничью. Нам пофиг на то второе место".

На тот момент были задолженности по зарплате у старых игроков... Сами понимаете, "Заря" живет за деньги от еврокубков. Поэтому надо было смотреть немного вперед.

- У Геллера тогда были амбиции обойти "Динамо"?

- Геллер после того матча хорошо покрыл Скрипника "половыми органами". Типа: "Почему не побежали вырывать второе место, а согласились на третье?". Поэтому Скрипник и хотел уйти из "Зари" после первого сезона.

Мы еще потом хотели все вместе собраться, а он сказал: "Отдыхайте, ребята, а я не хочу". Тогда не обратил на это особого внимания, но впоследствии узнал, в чем было дело.

Однако, как мы видим, прошло три года - и "Заря" в похожей ситуации решила выпустить на поле в последней игре сезона с "Минаем" (0:3, тех.) незаявленного Дмитрия Мишнева. Так они фактически подарили "Днепру-1" второе место.

То есть, во время того матча с "Десной" Геллер был за то, чтобы вырывать второе место. Однако, если бы мы в итоге оказались на четвертом, он бы мог на следующее утро проснуться и спросить: "А почему не держали бронзу?".

- Лично вы после игры с "Десной" не кусали локти?

- Я такой человек, что стараюсь не думать о подобном. Это уже произошло и нет возможности повлиять на ситуацию. Все. Кусать локти? А кому от этого легче станет? Только на йод придется больше потратить.