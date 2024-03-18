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Кожушко: Колос - очень хороший соперник, но нам удалось их дожать
"Кривбасс" в компенсированное время вырвал победу над ковалевцами
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Олег Кожушко поделился своими мыслями после победы над "Колосом" (1:0) в 21-м туре УПЛ.
"Очень хорошие эмоции. Удалось в самом конце забить гол, поэтому мы все очень довольны. Это очень важные 3 очка для нас.
Не знаю, почему не реализовал момент в конце матча. У меня уже 3-4 момента было. Нет какой-то уверенности. Возможно, где-то мастерства не хватает.
Полагаю, что все у нас было хорошо. Соперник очень хорош, организован в обороне, хорошо в атаке играют, мастеровитые футболисты.
Поэтому я считаю, что нам все удавалось, и нам удалось их дожать благодаря тому, что мы хотели победить", – сказал Кожушко в эфире УПЛ-ТВ.
Отметим, сейчас "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ.
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