Кожушко: Колос - очень хороший соперник, но нам удалось их дожать

Полузащитник "Кривбасса" Олег Кожушко поделился своими мыслями после победы над "Колосом" (1:0) в 21-м туре УПЛ.

"Очень хорошие эмоции. Удалось в самом конце забить гол, поэтому мы все очень довольны. Это очень важные 3 очка для нас.

Не знаю, почему не реализовал момент в конце матча. У меня уже 3-4 момента было. Нет какой-то уверенности. Возможно, где-то мастерства не хватает.

Полагаю, что все у нас было хорошо. Соперник очень хорош, организован в обороне, хорошо в атаке играют, мастеровитые футболисты.

Поэтому я считаю, что нам все удавалось, и нам удалось их дожать благодаря тому, что мы хотели победить", – сказал Кожушко в эфире УПЛ-ТВ.