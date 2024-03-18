Иващенко: После Полесья попробуем не проиграть Шахтеру

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал, за счет чего его подопечным удалось победить "Полесье" (1:0) в матче 21-го тура УПЛ.

- Полищуки уже в дебюте сами усложнили себе жизнь, когда их позиционная ошибка привела к красной карточке Сергею Чоботенко, а вскоре Руслан Черненко воспользовался еще одним промахом гостей и открыл счет.

Конечно, играя почти весь матч в большинстве, мы должны были приложить усилия, чтобы снять напряжение и забить второй раз.

Но, видимо, в памяти подопечных запечатлелось, что они уже давно не побеждали и это давило психологически, что негативно влияло на агрессивность в наступлении.

- Но даже играя в большинстве "Оболонь" не отказалась от тактической схемы 4-2-3-1, возможно, надо было задействовать впереди двух нападающих?

- Тактическое построение с двумя опорными полузащитниками позволяло контролировать ход событий на поле. Просто у нас снова были проблемы с реализацией голевых моментов. Неприятности возникали только когда подопечные не придерживались установки, как это было в конце первого тайма. Почему-то начали пасовать защитникам на свою половину поля, что помогало полищукам с помощью прессинга отвоевывать территорию. Хорошо, что вскоре прозвучал свисток на перерыв и пришлось напомнить ребятам, что наша игра – это искать с помощью вертикальных передач уязвимые места в построении гостей. Сработало.

- Чем были вызваны замены ведущих игроков-опорника Тараса Мороза и правого защитника Максима Грися?

- У Мороза было повреждение и в перерыве выяснилось, что он не сможет продолжить игру, а Грисьо где-то подсел физически в конце матча. Решили заменить его на Павла Лукьянчука и перейти на игру в три центральных защитника, потому что было ощущение, что полищуки, чтобы спастись, возьмут на вооружение верховые передачи. Помогло.

Кстати, и пост №1 я доверил Артему Кичаку, потому что он более габаритный, чем Назарий Федоривский, защищавший ворота после зимнего перерыва, учитывая то, что впереди у "Полесья" гренадер Филипп Будковский. Не прогадал.

- "Оболонь" несколько улучшила свое турнирное положение, но на очереди у нее противостояние с грандом украинского футбола – "Шахтером", которое состоится 30 марта.

- Ничего страшного, в первом круге "Оболонь" уже сумела дать бой "горнякам". Важно, чтобы у нас не было кадровых потерь. Очень надеюсь, что к этому матчу восстановится Тарас Мороз. В конце концов, если мы хотим остаться в элите, то надо постараться не проиграть чемпиону, - сказал Иващенко.