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Клуб MLS интересуется защитником Днепра-1 и сборной Украины
И снова интерес из MLS к Сватку
scdnipro1.com.ua
Неназванный клуб MLS проявляет интерес к центрбеку "
По информации источника, у 29-летнего защитника есть хорошее в финансовое предложение из-за океана. При этом, "Днепр-1" может согласиться на продажу, так как сейчас у клуба не лучшее финансовое положение.
Напомним, что неназванный клуб MLS (возможно, тот же самый), делал предложение Сватку осенью, однако тогда украинец не захотел переезжать за океан.
Также омтетим, что в текущем сезоне капитан "Днепра-1" провел 15 поединков в УПЛ без результативных действий. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
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