Клуб MLS интересуется защитником Днепра-1 и сборной Украины

Неназванный клуб MLS проявляет интерес к центрбеку " Днепра-1 " Александра Сватка, сообщает украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, у 29-летнего защитника есть хорошее в финансовое предложение из-за океана. При этом, "Днепр-1" может согласиться на продажу, так как сейчас у клуба не лучшее финансовое положение.

Напомним, что неназванный клуб MLS (возможно, тот же самый), делал предложение Сватку осенью, однако тогда украинец не захотел переезжать за океан.

Также омтетим, что в текущем сезоне капитан "Днепра-1" провел 15 поединков в УПЛ без результативных действий. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.