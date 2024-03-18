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Клуб MLS интересуется защитником Днепра-1 и сборной Украины

Премьер-лига
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И снова интерес из MLS к Сватку

Клуб MLS интересуется защитником Днепра-1 и сборной Украины

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Неназванный клуб MLS проявляет интерес к центрбеку "Днепра-1" Александра Сватка, сообщает украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

По информации источника, у 29-летнего защитника есть хорошее в финансовое предложение из-за океана. При этом, "Днепр-1" может согласиться на продажу, так как сейчас у клуба не лучшее финансовое положение.

Напомним, что неназванный клуб MLS (возможно, тот же самый), делал предложение Сватку осенью, однако тогда украинец не захотел переезжать за океан.

Также омтетим, что в текущем сезоне капитан "Днепра-1" провел 15 поединков в УПЛ без результативных действий. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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