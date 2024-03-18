Днепр-1 готов рассмотреть продажу двух лидеров команды

" Днепр-1 " ждет предложений по двум лидерам команды - хавбекам Александру Пихаленку и Алексею Гуцуляку.

Дело в том, что контракты игроков истекают уже летом 2025 года, поэтому после нынешнего сезона у "Днепра-1" может быть последняя возможность выгодно продать лидеров.

Также не исключен и трансфер молодого полузащитника Валентина Рубчинского.

Отметим, что у Пихаленка в нынешнем сезоне 5 голов и 5 результативных передач, а у Гуцуляка 5 голов и 4 ассиста.