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Днепр-1 готов рассмотреть продажу двух лидеров команды
Также в сфере внимания Рубчинский
Фото: СК Дніпро-1
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Дело в том, что контракты игроков истекают уже летом 2025 года, поэтому после нынешнего сезона у "Днепра-1" может быть последняя возможность выгодно продать лидеров.
Также не исключен и трансфер молодого полузащитника Валентина Рубчинского.
Отметим, что у Пихаленка в нынешнем сезоне 5 голов и 5 результативных передач, а у Гуцуляка 5 голов и 4 ассиста.
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